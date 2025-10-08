Language
    गोरखपुर में राजघाट शवदाह स्थल पर नई सुविधाओं का लोकार्पण, सफाई कर्मचारियों को किया गया सम्मानित

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:27 AM (IST)

    गोरखपुर के राजघाट स्थित शवदाह स्थल पर नागरिकों की सुविधा के लिए शेड पेयजल और वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया। श्रीराम चौक की पार्षद लाली गुप्ता ने अपनी निधि से 30 लाख रुपये की लागत से ये सुविधाएं उपलब्ध कराईं। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने इस पहल को नागरिक सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया।

    राजघाट शवदाह स्थल पर नई सुविधाओं का लोकार्पण करते नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल।

    जागरण संवाददात, गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ घाट, राप्ती नदी राजघाट स्थित शवदाह स्थल पर नागरिकों की सुविधा के लिए बने शेड, शुद्ध पेयजल, वाटर कूलर, स्टैंड पोस्ट आदि का नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने मंगलवार को लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

    श्रीराम चौक की पार्षद लाली गुप्ता ने पार्षद वरीयता निधि से करीब 30 लाख रुपये की लागत राजघाट स्थित शवदाह स्थल पर विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई है। मंगलवार को लोकार्पण के दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि यह पहल नागरिक सुविधा और स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

    इस दौरान नगर आयुक्त ने वार्ड के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर पार्षद लाली गुप्ता और दिनेश गुप्ता सहित कई पार्षद विजेंद्र अग्रहरि, विश्वजीत त्रिपाठी, राधेश्याम रावत, जियाउल इस्लाम, दिलशाद, छोटे लाल आदि उपस्थित रहे।

    वार्ड के नागरिक मुकेश, संजय गुप्ता, नरेंद्र जायसवाल, डा. पी कुमार, रामकुमार कुशवाहा, रिंकू वर्मा, बबलू सिद्दीकी, अजय सिंह, आसिफ, जकिरुल्लाह, हनुमान श्रीवास्तव, मंगल, संतोष गुप्ता, डा. पवन, राकेश चंद, गौतम कुशवाहा, संजीव सिंह और सोनू की भी कार्यक्रम में सहभागिता रही।