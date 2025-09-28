रामपुर की कोर्ट में आत्मसमर्पण की फिराक में था जुबैर, उससे पहले पुलिस ने कर दिया ढेर
गोरखपुर में छात्र हत्याकांड के बाद गो तस्कर जुबैर रामपुर में आत्मसमर्पण करने आया था। पुलिस मुठभेड़ में वह मारा गया। जुबैर जिसके गिरोह में 30-35 सदस्य थे मुंबई में दोस्तों के घर छिपता था। वह गोवंश की तस्करी में भी शामिल था। पुलिस मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच होगी और उसके पास से हथियार बरामद हुए थे। पोस्टमार्टम में उसे दो गोलियां लगने की पुष्टि हुई।
जागरण संवाददाता, रामपुर/गोरखपुर। गोरखपुर में छात्र हत्याकांड के बाद शुक्रवार को रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया गो तस्कर जुबैर आत्मसमर्पण की फिराक में रामपुर आया था। हालांकि, इससे पहले ही पुलिस टीम से उसका सामना हो गया।
मुंबई के बांद्रा में भी उसने दोस्तों के घर को ठिकाना बना रखा था। उसके गिरोह में 30 से 35 गुर्गे शामिल हैं। इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक ने सीओ सिटी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की है।
सीओ जितेंद्र कुमार के अनुसार, गोरखपुर में नीट के छात्र की हत्या के बाद एक लाख का इनाम घोषित होने के साथ ही हिस्ट्रीशीटर जुबैर को पता चल गया था कि एसटीएफ और एसओजी उसके पीछे लगे हैं। इसलिए पुलिस से बचने के लिए रामपुर में दर्ज एक दर्जन से अधिक मुकदमों में से किसी एक में जमानत रद कराकर वह जेल जाना चाहता था। इसीलिए चोरी छिपे रामपुर पहुंचा था। हालांकि, जेल जाने के बाद जमानत का इंतजाम करने के लिए चार-पांच लाख रुपये जुटाने की फिराक में था।
इसके लिए उसने गिरोह के गुर्गों के साथ लूटपाट की साजिश रच रहा था। हालांकि, शुक्रवार रात साथी के साथ बाइक से शहर के बाहर रामपुर की पुलिस ने उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। फरार साथी व गिरोह के अन्य गुर्गों की तलाश के दौरान जांच-पड़ताल में पता चला कि वह प्रदेश के कई हिस्सों के अलावा ग्वालियर से गोवंशीय पशुओं को चोरी कर बिहार के सीवान में तस्करी करता था।
कई बार उसके नेपाल जाने का भी पता चला है। पुलिस यह भी पता लगा रही कि जुबैर नेपाल पशु तस्करी के लिए जाता था या फिर छिपने।
जुबैर से पुलिस मुठभेड़ की होगी मजिस्ट्रियल जांच
रामपुर शहर कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर एवं पशु तस्कर जुबैर से पुलिस की मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने जांच के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। डीएम इसके लिए किसी अधिकारी को नामित करेंगे।
घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम भेजकर जांच भी की गई। रामपुर पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को मुठभेड़ के दौरान जुबैर के पास से पिस्टल व एक तमंचा बरामद हुआ था। उसने पिस्टल से पांच राउंड फायर किए।
इसमें से दो गोली सीओ सिटी जितेंद्र कुमार की बुलेटप्रूफ जैकेट पर, एक उनकी गाड़ी पर लगी। इसके अलावा दो गोलियों से एक सिपाही व एक दारोगा जख्मी हो गए।
डाक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम, दो गोली लगीं
रामपुर के जिला अस्पताल में दो डाक्टरों के पैनल ने शनिवार को पशु तस्कर जुबैर का पोस्टमार्टम किया। इसमें एक गोली उसके सीने पर लगी, जबकि दूसरी उसकी बायीं ओर कंधे के पास लगी।
