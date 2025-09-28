रामपुर की कोर्ट में आत्मसमर्पण की फिराक में था जुबैर, उससे पहले पुलिस ने कर दिया ढेर

गोरखपुर में छात्र हत्याकांड के बाद गो तस्कर जुबैर रामपुर में आत्मसमर्पण करने आया था। पुलिस मुठभेड़ में वह मारा गया। जुबैर जिसके गिरोह में 30-35 सदस्य थे मुंबई में दोस्तों के घर छिपता था। वह गोवंश की तस्करी में भी शामिल था। पुलिस मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच होगी और उसके पास से हथियार बरामद हुए थे। पोस्टमार्टम में उसे दो गोलियां लगने की पुष्टि हुई।

जागरण संवाददाता, रामपुर/गोरखपुर। गोरखपुर में छात्र हत्याकांड के बाद शुक्रवार को रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया गो तस्कर जुबैर आत्मसमर्पण की फिराक में रामपुर आया था। हालांकि, इससे पहले ही पुलिस टीम से उसका सामना हो गया। मुंबई के बांद्रा में भी उसने दोस्तों के घर को ठिकाना बना रखा था। उसके गिरोह में 30 से 35 गुर्गे शामिल हैं। इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक ने सीओ सिटी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की है।

सीओ जितेंद्र कुमार के अनुसार, गोरखपुर में नीट के छात्र की हत्या के बाद एक लाख का इनाम घोषित होने के साथ ही हिस्ट्रीशीटर जुबैर को पता चल गया था कि एसटीएफ और एसओजी उसके पीछे लगे हैं। इसलिए पुलिस से बचने के लिए रामपुर में दर्ज एक दर्जन से अधिक मुकदमों में से किसी एक में जमानत रद कराकर वह जेल जाना चाहता था। इसीलिए चोरी छिपे रामपुर पहुंचा था। हालांकि, जेल जाने के बाद जमानत का इंतजाम करने के लिए चार-पांच लाख रुपये जुटाने की फिराक में था।