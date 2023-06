Gorakhpur News गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व तीन जुलाई को श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। गुरु पूजा की परंपरा को निभाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर मंदिर में मौजूद रहेंगे। पहले वह अपने गुरु गोरक्षनाथ सहित अपने सभी गुरुओं की विधि-विधान से पूजा अर्चना करेंगे उसके बाद बतौर गुरु अपने शिष्यों को आशीर्वाद देंगे।

गोरखनाथ मंदिर में गुरु की पूजा कर शिष्यों को आशीर्वाद देंगे मुख्यमंत्री योगी, गुरु पूर्णिमा की रूपरेखा तैयार

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व तीन जुलाई को श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। गुरु पूजा की परंपरा को निभाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर मंदिर में मौजूद रहेंगे। पहले वह अपने गुरु गोरक्षनाथ सहित अपने सभी गुरुओं की विधि-विधान से पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद बतौर गुरु अपने शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। इसे लेकर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। ब्रह्मलीन महंतों के समाधि स्थल पर करेंगे पूजा गुरु पूजा सुबह पांच बजे से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पहले गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर में जाकर विधि-विधान से उनकी पूजा करेंगे और उनके चरणों में मंदिर का खास प्रसाद रोट अर्पित करेंगे। उसके बाद बारी-बारी से योगिराज बाबा गंभीरनाथ, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ सहित पीठ के सभी ब्रह्मलीन महंतों के समाधि स्थल पर जाकर उनकी पूजा करेंगे और आशीर्वाद लेगें। गुरुपूजा का समापन सुबह साढ़े छह बजे सामूहिक आरती के साथ होगा। गुरुपूजा के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खुद गुरु की भूमिका में होंगे और देश के विभिन्न हिस्सों से आए अपने शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। शिष्यों को देंगे आशीर्वाद आशीर्वाद कार्यक्रम मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार सुबह साढ़े 10 बजे से आयोजित होगा। एक घंटे के इस कार्यक्रम में गुरु महिमा के भजन गूंजेंगे। भजन गायकों को आमंत्रित किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिष्यों को आशीर्वचन से अनुग्रहीत करेंगे। अंत में सहभोज होगा। सहभोज में गुरुपूजा का प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रहण कर सकें, इसके लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से कई स्थानों पर इसका इंतजाम किया जाएगा।

Edited By: Abhishek Pandey