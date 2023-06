Gorakhpur News: दुष्कर्म के बाद मतांतरण करा किया निकाह, अब दूसरी शादी कर महिला को घर से निकाला

मदद का भरोसा देकर तलाकशुदा महिला से नजदीकी बढ़ाने वाले युवक ने दुष्कर्म के बाद मतांतरण कराकर निकाह किया। दो वर्ष पहले महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली जिसके बाद वह मायके गोरखपुर चली आई। जीवन यापन के लिए महिला नौकरी की तलाश कर रही थी। इस दौरान खुर्शीद ने पीड़ित महिला को विश्वास में ले लिया। हमदर्दी जताकर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया।

दुष्कर्म के बाद मतांतरण करा किया निकाह, अब दूसरी शादी कर महिला को घर से निकाला

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : मदद का भरोसा देकर तलाकशुदा महिला से नजदीकी बढ़ाने वाले युवक ने दुष्कर्म के बाद मतांतरण कराकर निकाह किया। राजघाट क्षेत्र में कुछ दिन महिला के साथ रहा, बाद में दूसरी युवती से निकाह करके दूरी बना ली। महिला के विरोध करने पर पीटकर घर से निकाल लिया। पीड़ित की शिकायत पर महराजगंज के रहने वाले खुर्शीद हाशमी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर राजघाट थाना पुलिस ने मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मंगलवार की दोपहर पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर बताया कि पीड़ित महिला की शादी वाराणसी जिले में हुई थी, उसकी तीन वर्ष की एक बेटी है। नशीला पदार्थ खिला किया दुष्कर्म दो वर्ष पहले महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद वह मायके गोरखपुर चली आई। जीवन यापन के लिए महिला नौकरी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करने वाले महराजगंज, सोनौली के वार्ड नं 10 रामजानकी नगर के रहने वाले खुर्शीद हाशमी उर्फ केडी से हुई, जो ट्रंपपैड बजाता था। खुर्शीद ने पीड़ित महिला को विश्वास में ले लिया। हमदर्दी जताकर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। आरोप है कि नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर एक वर्ष तक शोषण किया। शादी करने के लिए कहने पर खुर्शीद उसके ऊपर मतांतरण का दबाव बनाने लगा। कुछ दिन पश्चात मतांतरण कराकर निकाह किया और तुर्कमानपुर में किराए के मकान में महिला और उसकी बेटी के साथ रहने लगा। कुछ दिन बाद खुर्शीद ने दूसरी युवती से निकाह कर लिया। महिला ने विरोध किया तो पीटकर घर से निकाल दिया। दूसरी शादी के बारे में पूछने पर करता था प्रताड़ित महिला ने राजघाट थाना पुलिस को बताया कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर खुर्शीद ने जबरन मतांतरण कराकर निकाह किया और उसका शारीरिक शोषण करने लगा। इस दौरान महिला गर्भवती हो गई। कुछ दिन बाद पता चला कि खुर्शीद ने किसी अन्य मुस्लिम युवती से निकाह कर लिया है। दूसरी शादी के बारे में पूछने पर मारने-पीटने लगा। उसकी बच्ची को शारीरिक यातनाएं देने लगा।

Edited By: Abhishek Pandey