गोरखपुर में पति-पत्नी के विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे पड़ोसी पर चाकू से हमला, अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पति-पत्नी के बीच हो रहे विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे सिलाई मशीन मिस्त्री की जान पर बन आयी। आक्रोशित पति ने मिस्त्री पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपित की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना शाम करीब सात बजे की है।

गुलरिहा गांव का रहने वाला चंदन शर्मा अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। घर में हो रहे झगड़े से परेशान उसकी बेटी पड़ोस में रहने वाले सिलाई मशीन मिस्त्री रामनरेश भारद्वाज (50) के पास पहुंची और बीच-बचाव करने की गुहार लगाई। बच्ची की बात सुनकर वह चंदन शर्मा के घर पहुंचे और विवाद शांत कराने की कोशिश करने लगे।

आरोप है कि समझाने के दौरान चंदन शर्मा उग्र हो गया और चाकू से रामनरेश के पेट में हमला कर दिया। हमले के बाद रामनरेश मौके पर ही गिर पड़े। घायल के बेटे अमित ने घटना की सूचना डायल 112 पर दी।