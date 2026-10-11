गोरखपुर म्युनिसिपल बांड: 80 करोड़ जुटाने की तैयारी, सीएम योगी बजा सकते हैं ओपनिंग बेल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम के 80 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड जारी करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। निगम की ओर से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं। अब सेबी स्तर पर इनकी जांच चल रही है, जो इसी महीने के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। जांच में कोई कमी मिलने पर निगम उसे दूर कर संशोधित दस्तावेज जमा करेगा। इसके बाद बांड जारी करने और धनराशि जुटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सब कुछ तय समय के अनुसार रहा तो नवंबर में नगर निगम के खाते में 80 करोड़ रुपये पहुंच सकते हैं।

गोरखपुर के म्युनिसिपल बांड से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है। नगर निगम के लेखाधिकारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि गोरखपुर और मुरादाबाद के बांड की लिस्टिंग से संबंधित कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल होने और उनके हाथों ओपनिंग बेल बजाए जाने की तैयारी है।

म्युनिसिपल बांड जारी करने के लिए नगर निगम ने वित्तीय स्थिति, प्रस्तावित परियोजनाओं और निर्धारित मानकों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कर दस्तावेज सेबी को सौंपे हैं। सेबी की जांच पूरी होने के बाद बांड की लिस्टिंग और निवेशकों से धन जुटाने की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नगर निगम के अधिकारी सभी औपचारिकताएं समय से पूरी कराने में जुटे हैं, ताकि प्रस्तावित विकास परियोजना के लिए जल्द धनराशि उपलब्ध हो सके।



गोलघर के जलकल परिसर में बनेगा बहुमंजिला कांप्लेक्स

म्युनिसिपल बांड से जुटाई जाने वाली 80 करोड़ रुपये की धनराशि से गोलघर स्थित जलकल परिसर में प्रस्तावित बहुमंजिला व्यावसायिक एवं आवासीय कांप्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में बनने वाली इस परियोजना में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जगह उपलब्ध कराने के साथ नगर निगम की आय बढ़ाने की योजना है।