गोरखपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बाइक सवारों ने बच्चियों से की छेड़छाड़, विरोध पर युवक को पीटा

संवाद सूत्र, भीटी रावत। सहजनवा के महुआपार तेतरिया गांव में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान बाइक सवार कुछ मनबढ़ युवकों ने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। विरोध करने पर एक युवक को ट्रैक्टर से उतारकर पीटा दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

सूचना पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुट गया। घटना के संबंध में संजीत साहनी ने थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। संजीत साहनी ने बताया कि गांव में स्थापित लक्ष्मी की प्रतिमा विसर्जन के लिए मगहर ले जाई जा रही थी। इस दौरान सीहापार निवासी एक युवक अपने तीन अन्य साथियों के साथ बच्चियों को छेड़ने लगे। विरोध करने पर वे मारपीट पर उतर आए। शाम करीब छह बजे जब प्रतिमा जोनहिया पहुंची, तो मनबढ़ों ने चार-पांच बाइक से ट्रैक्टर को रोक दिया और पंच, लाठी-डंडों से हमला कर युवक का सिर फोड़ दिया।

इसे लेकर पीड़ितों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर एसडीएम केशरी नंदन तिवारी, सीओ गीडा कमलेश प्रताप सिंह और थानेदार महेश कुमार चौबे ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया। पीड़ित से तहरीर लेकर पुलिस नामजद आरोपितों पर कार्रवाई कर रही है। इस दौरान विसर्जन के लिए जा रही प्रतिमा वहीं रूकी रही।