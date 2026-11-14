गोरखपुर के मोहद्दीपुर में रजाई दुकान में भीषण आग, सिलेंडर विस्फोट से हड़कंप

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर चौराहे पर शुक्रवार देर रात रजाई-गद्दे और रूई की दुकान में आग लग गई। दुकान में रखी रूई और अन्य ज्वलनशील सामग्री के चलते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। इसी दौरान दुकान में रखा गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया।

विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद रात दो बजे आग पर काबू पाया। हादसे में दुकान संचालक ओवैस का हाथ झुलस गया, जबकि कोई जनहानि नहीं हुई।

घटना शुक्रवार रात करीब एक बजे की है। मोहद्दीपुर चौराहे पर ओवैस पुत्र आबिद हुसैन निवासी चन्दयन, थाना हयातनगर, जिला संभल और साहने आलम पुत्र जमील निवासी रवैना, थाना हयातनगर, जिला संभल की रजाई-गद्दे और रूई की दुकान है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुकान में शार्ट सर्किट से आग लगी। दुकान में बड़ी मात्रा में रूई और अन्य सामान रखा होने के कारण लपटें तेजी से फैलने लगीं। इसी बीच अंदर रखा गैस सिलेंडर विस्फोट के साथ फट गया।