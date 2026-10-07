गोरखपुर में दवाओं की मोनोपॉली: कमीशन के खेल में महंगी हो रहीं दवाएं, मरीज परेशान

आशुतोष मिश्र, गोरखपुर। आयुष विश्वविद्यालय में स्वजन का उपचार करा रहे दिनेश को लिवर की एक दवा बाहर से खरीदनी पड़ती है। दो माह पहले उन्हें 30 गोली वाली दवा की डिब्बी 150 रुपये में मिलती थी, जो अब उन्हें 450 रुपये में खरीदनी पड़ रही है।

इटोलिव नाम की यह दवा खरीदते हुए उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालक से पूछा कि अचानक से तीन गुणा महंगी क्यों हो गई? दुकानदार ने नए बैच नंबर का हवाला दिया। कहा- इस दवा को बेचने में लाभांश बहुत कम है। वो तो डाक्टर साहब लिखते हैं, बस इसीलिए इसे रखते हैं।

यह तो महज एक उदाहरण है। उपचार में हावी मोनोपाली के चलते रोगियों को ऐसी बहुत सी गोलियां लूट रही हैं। एलोपैथ हो या आयुष पद्धति की दवाएं, सबमें कमीशन का यह खेल चल रहा है। आयुर्वेद में त्रिफला, सतावर, अश्वगंधा जैसी जड़ी-बूटियों को डाबर जैसी ब्रांडेड कंपनी जिस मूल्य में बेचती है, मोनोपोली के तहत इन्हीं जड़ी-बूटियों के नाम में थोड़ी हेरफेर कर उससे कई गुणा अधिक कीमत पर बेचा जाता है।

डाक्टर के पर्चे पर लिखी गई दवा पर भरोसा जताते हुए रोगी और तीमारदार इन्हें खरीद लेते हैं। एलोपैथ की दवाओं में भी ऐसा हो रहा है। मोनोपोली की दवाएं सीधे कंपनी से अपने ब्रांड नेम के तहत पैकेजिंग कराकर मनचाही एमआरपी डलवाकर धंधेबाज बाजार में उतार देते हैं। इनके एमआर 30 से 50 प्रतिशत कमीशन का लालच देकर चिकित्सकों को ये दवाएं लिखने को राजी करते हैं।