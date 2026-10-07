गोरखपुर-देवरिया बाईपास को कुशीनगर फोरलेन से जोड़ने के लिए खरीदनी पड़ेगी जमीन, अगले साल पूरा होगा काम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। देवरिया बाईपास को सिक्टौर में कुशीनगर फोरलेन से जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को जमीन खरीदनी पड़ेगी। बाईपास को फोरलेन से जोड़ने के लिए हुए सर्वे में इसकी जरूरत महसूस की गई है। कोशिश यही होगी कि कम से कम जमीन का अधिग्रहण किया जाए। अगले साल तक काम पूरा करने की योजना बनाई गई है।

एनएचएआइ ने देवरिया बाईपास को कुशीनगर फोरलेन से जोड़ने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) करने के लिए एजेंसी का चयन किया है। एजेंसी से जुड़े अधिकारियाें ने फोरलेन को बाईपास से जोड़ने के लिए कई दिनों तक मंथन किया है।

देवरिया बाईपास को गोरखपुर की तरफ से कुशीनगर फोरलेन से जोड़ने में खास समस्या नहीं है लेकिन कुशीनगर फोरलेन से उतरकर देवरिया बाईपास की तरफ आने के लिए रास्ता अंडरपास बनाना पड़ेगा। इसके लिए फोरलेन की चौड़ाई भी बढ़ानी पड़ेगी।



इन शहरों तक पहुंचना और वापस आना होगा आसान

लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर आने-जाने वालों को काफी सहूलियत हो जाएगी।



कालेसर जीरो प्वाइंट से बना है फोरलेन

सहजनवा में कालेसर जीरो प्वाइंट से कुशीनगर तक के लिए फोरलेन सड़क का निर्माण हुआ है। यह सड़क जीरो प्वाइंट से तेनुआ टोल प्लाजा, बाघागाड़ा, एकला बांध के पास, सिक्टौर, देवरिया बाईपास, रामनगर कड़जहां होते हुए कुशीनगर जाती है।