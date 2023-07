सावन में श्रद्धालुओं के लिए शानदार उपहार, कल से पहली बार शुरू होगी गोरखपुर से मथुरा वृंदावन के लिए एसी बस सेवा

Gorakhpur Mathura Vrindavan AC bus service गोरखपुर से आगरा मथुरा और वृंदावन जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बस से सेवा करने वाले यात्री अब यहां आसानी से पहुंच सकेंगे। इसके लिए गोरखपुर से सीधी एसी बस सेवा शुरू हो रही है। इस बस में सफर करने कि लिए यात्री आनलाइन और आफलाइन दोनों मोड में बुकिंग करा सकते हैं।

कल से शुरू होगी गोरखपुर-मथुरा वृंदावन एसी बस सेवा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रविवार से गोरखपुर से लखनऊ, आगरा, मथुरा और वृदांवन के बीच एसी बस सेवा शुरू होगी। यह बस सेवा प्रतिदिन निर्धारित समय पर एक-एक फेरा में चलाई जाएगी। टिकट के लिए आनलाइन और आफलाइन बुकिंग की सुविधा है। एसी बस के संचालन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसी बस के चलने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। आगरा, लखनऊ, मथुरा और वृदांवन के यात्रियों को मिलेगी सुविधा सावन महीने में गोरखपुर से आगरा, लखनऊ, मथुरा और वृदांवन जाने और आने वाले श्रद्धालुओं को भी राहत मिलेगी। टिकटों की आनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। यात्री गोरखपुर डिपो स्थित काउंटर और कंडक्टर से भी टिकट बुक करा सकते हैं। गोरखपुर से आगरा, मथुरा, वृदांवन के लिए सीधी बस सेवा नहीं थी। अभी तक इस मार्ग पर नहीं चलती थी एसी बस इस मार्ग पर अभी तक एसी बस सेवा नहीं थी। रविवार से पहली बार गोरखपुर से आगरा, मथुरा और वृदांवन के लिए यह सेवा शुरू हो जाएगी। इसमें आनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी है। पीके तिवारी, आरएम गोरखपुर रीजन। निर्धारित किराया गोरखपुर-वृदावंन 1586 रुपये

गोरखपुर-मथुरा 1554 रुपये

