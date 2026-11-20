संवाद सूत्र, गजपुर बाजार (गोरखपुर)। क्षेत्र बंटवारे के विवाद में गुरुवार रात गगहा क्षेत्र के कालानी के पास किन्नर बिजली के पति रविकेश (28) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में बिजली किन्नर भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनकी कांख में गोली लगी है। बिजली की तहरीर पर पुलिस ने प्रिया किन्नर समेत 18 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। चार आरोपितों को हिरासत में लेकर गगहा थाना पुलिस पूछताछ कर रही है।

सुमही निवासी रविकेश गुरुवार रात करीब आठ बजे पत्नी बिजली किन्नर और कुछ सहयोगियों के साथ चारपहिया वाहन से कौड़ीराम से घर लौट रहा था। कालानी के पास पहले से घात लगाए हमलावरों ने वाहन रोककर रविकेश और बिजली को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। गोली लगने से दोनों घायल हो गए।

वारदात के बाद हमलावर असलहा लहराते हुए फरार हो गए। वाहन में मौजूद लोग दोनों को तत्काल निजी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर रविकेश को मेडिकल कालेज के नेहरु अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।