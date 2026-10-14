गोरखपुर में जीवित बलिराम को सिस्टम ने मृत घोषित कर रोकी पेंशन, न्याय की गुहार

सुनील सिंह, गोरखपुर। सिस्टम की एक गलती किसी व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, इसका उदाहरण बांसगांव ब्लाक के बढ़ैपुरवा गांव के बलिराम हैं। जीवित होने के बावजूद सत्यापन में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इसका खामियाजा उन्हें अपनी वृद्धावस्था पेंशन गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। अब वह खुद को जीवित साबित करने और वृद्धावस्था पेंशन दोबारा शुरू कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

बांसगांव के बलिराम को पिछले कई वर्ष से वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। 25 सितंबर 2025 को सत्यापन में पंचायत सेक्रेटरी ने उन्हें मृत दर्ज कर दिया। इसके बाद समाज कल्याण विभाग की ओर से उनको मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन रोक दी गई। पेंशन बंद होने से बलिराम के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है। जिस सरकारी व्यवस्था से उन्हें सहायता मिलनी चाहिए, उसी व्यवस्था में दर्ज एक गलत जानकारी के कारण वह अपने हक से वंचित हो गए हैं।