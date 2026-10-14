गोरखपुर में बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा 'डिजिटल नशा', घातक साबित हो रहा मोबाइल का नशा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मोबाइल की चमकती स्क्रीन बचपन पर भारी पड़ने लगी है। कुछ देर मनोरंजन के लिए हाथ में दिया गया मोबाइल कब उनकी जरूरत और फिर लत बन जाता है, इसका अहसास स्वजन को तब होता है, जब बच्चे उसके बिना बेचैन होने लगते हैं। मोबाइल की लत बच्चों की भूख-प्यास, नींद और पढ़ाई को प्रभावित कर रही है।

इंटरनेट मीडिया पर लाइक और कमेंट कम मिलने से कुछ बच्चे अवसाद की चपेट में आ रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो रही है कि मोबाइल छीनने पर बच्चे घर में झगड़ा करने, तोड़फोड़ करने और घर से भागने तक पर उतारू हो रहे हैं। कुछ मामलों में आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने का खतरा भी सामने आ रहा है।

जिला अस्पताल की मानसिक रोग ओपीडी में भी ऐसे बच्चे पहुंच रहे हैं, जिनका उपचार चल रहा है।विशेषज्ञों के अनुसार, मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल को केवल बच्चों की जिद या अनुशासनहीनता समझकर नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। जब बच्चा मोबाइल के बिना सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता, चिड़चिड़ा रहने लगता है या उसकी दिनचर्या प्रभावित होने लगती है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।

इंटरनेट मीडिया के दौर में बच्चों के लिए दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। पोस्ट पर लाइक और कमेंट कम मिलने पर वे खुद को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं। लगातार दूसरों से तुलना करने की आदत उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है।

वहीं, देर रात तक मोबाइल देखने से नींद प्रभावित होती है। इसका असर अगले दिन की दिनचर्या, एकाग्रता और पढ़ाई पर पड़ता है। कई बच्चे खेलकूद और परिवार के साथ समय बिताने के बजाय स्क्रीन में ही उलझे रहते हैं।

मोबाइल दें, निगरानी भी जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को मोबाइल उपलब्ध कराने के साथ अभिभावकों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उन्हें यह देखना चाहिए कि बच्चा मोबाइल पर कितना समय बिता रहा है और किस तरह की सामग्री देख रहा है। छोटी उम्र से ही स्क्रीन इस्तेमाल करने की स्पष्ट समय-सीमा तय करना जरूरी है। बच्चों को खेलकूद, किताबों और परिवार के साथ बातचीत के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए।