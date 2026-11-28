जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शराब की दुकान पर 500 रुपये का नकली नोट चलाने पहुंचे दुकानदार को कर्मचारियों ने पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 39,800 रुपये मिले, जिनमें 500 रुपये का एक नोट नकली पाया गया।

सूचना पर पहुंची कैंट पुलिस ने अनुज्ञापी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नकली नोट दुकानदार के पास कहां से आया और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो नहीं है।

रामगढ़ताल क्षेत्र के सिद्धार्थ एन्क्लेव निवासी निलेश कुमार सिंह की ट्रांसपोर्ट नगर में पिलर नंबर 11 के सामने कम्पोजिट शराब की दुकान है। उन्होंने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले दुकान पर 500-500 रुपये के दो नकली नोट मिले थे। बिक्री की रकम बैंक में जमा कराने के लिए भेजी गई तो इसकी जानकारी हुई।

इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को सतर्क रहने और नोटों की जांच के बाद ही लेनदेन करने का निर्देश दिया था। आरोप है कि 26 नवंबर की रात करीब 8:50 बजे एक युवक शराब खरीदने पहुंचा। उसके व्यवहार और नोटों को लेकर कर्मचारियों को शक हुआ। इस पर दुकानदार और कर्मचारियों ने उसे रोककर पूछताछ की।