जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीडा के सेक्टर-27 में 250 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक फिश फ्लोटिंग फीड प्लांट स्थापित किया जाएगा। दीपक नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से लगाई जाने वाली इस इकाई से 500 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रविवार को परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान होगा।

परियोजना दो चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में लगभग 150 करोड़ और दूसरे चरण में 100 करोड़ रुपये का निवेश होगा। संयंत्र में आधुनिक तकनीक से उच्च प्रोटीन युक्त फ्लोटिंग फिश फीड बनाया जाएगा। इससे मछलियों के पोषण और उत्पादकता में सुधार के साथ मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।