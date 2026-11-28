संवादसूत्र, लखीमपुर। पशुपालन को मुनाफे का कारोबार बनाने के लिए पशुओं की बेहतर देखभाल, समय पर टीकाकरण और उन्नत नस्लों को अपनाना जरूरी है। नवजात बछड़ों की सही परवरिश से उन्हें महज दो वर्ष में बेहतर विकसित कर पशुपालक अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। यह जानकारी ग्राम बेल खुर्द में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले में पशु चिकित्सकों ने दी।

पशु चिकित्सालय नकहा की ओर से आयोजित मेले का शुभारंभ ग्राम प्रधान संदीप कुमार वर्मा ने गो पूजन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। ईसानगर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि नवजात बछड़ों को समय से कृमिनाशक दवा, खनिज मिश्रण, हरा चारा और संतुलित पशु आहार देने से उनका बेहतर विकास होता है। उन्होंने दुधारू पशुओं में थनैला रोग के लक्षण और बचाव की जानकारी भी दी।

खुरपका-मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश कुमार ने पशुधन बीमा योजना के बारे में बताया कि इसमें पशुपालकों को 90 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है। उन्होंने गलाघोंटू और खुरपका-मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण की आवश्यकता बताई।