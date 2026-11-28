जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शाहपुर क्षेत्र के एक स्कूल में चार वर्षीय बच्ची को वैन चालक ने बैड टच किया। छुट्टी के बाद घर जाने के लिए पहुंची बच्ची के साथ यह घटना हुई। बच्ची रोने लगी तो आरोपित ने उसे डराकर चुप करा दिया। घर पहुंचने पर उसने मां को पूरी बात बताई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आरोपित की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

दोपहर दो बजे के करीब बच्ची घर पहुंची तो अपनी मां को घटना के बारे में बताया। यह सुनकर मां के होश उड़ गए। उसने पति के साथ ही अपने रिश्तेदारों काे घटना की जानकारी दी। अपराह्न तीन बजे परिवार के लोग जेल रोड चौकी पर पहुंचे। प्रभारी को मामले की जानकारी देने के साथ ही आरोपित को पकड़ने के लिए कहा।