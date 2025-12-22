गोरखपुर में रोटी बनाने में देरी हुई तो पत्नी को तवे से पीटा, चार साल के बेटे का किया ये हाल
रोटी बनाने में देरी पर पति ने पत्नी से मारपीट की और चार वर्षीय बेटे को भी घायल कर दिया। महिला की शिकायत पर गोरखनाथ थाना पुलिस ने आरोपी पति के ख ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रोटी बनाने में देरी होने पर पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और फिर उसी तवे से चार वर्ष के मासूम बेटे के सिर पर वार कर दिया। बच्चे का सिर फट गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। महिला की तहरीर पर गोरखनाथ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
शास्त्रीनगर तेलियाकुआं की रहने वाली राधिका साहनी (30) ने तहरीर में लिखा है कि पति लालचंद साहनी लखनऊ में गाड़ी चलाते हैं। वह आए दिन शराब के नशे में घर आकर मारपीट करते हैं। 20 दिसंबर की रात करीब नौ बजे लालचंद घर पहुंचा और रोटी बनाने को कहा। उस समय वह कुछ अन्य काम निपटा रही थी, देरी होने पर रसोई में गया और वहां से तवा उठाकर राधिका पर हमला कर दिया।
इसी दौरान उनका चार वर्ष का बेटा रोते हुए कमरे में पहुंचा। गुस्से में बेकाबू पति ने उसी तवे से बच्चे के सिर पर भी प्रहार कर दिया। आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि आरोपित की तलाश चल रही है।
