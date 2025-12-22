गोरखपुर में रोटी बनाने में देरी हुई तो पत्नी को तवे से पीटा, चार साल के बेटे का किया ये हाल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रोटी बनाने में देरी होने पर पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और फिर उसी तवे से चार वर्ष के मासूम बेटे के सिर पर वार कर दिया। बच्चे का सिर फट गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। महिला की तहरीर पर गोरखनाथ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शास्त्रीनगर तेलियाकुआं की रहने वाली राधिका साहनी (30) ने तहरीर में लिखा है कि पति लालचंद साहनी लखनऊ में गाड़ी चलाते हैं। वह आए दिन शराब के नशे में घर आकर मारपीट करते हैं। 20 दिसंबर की रात करीब नौ बजे लालचंद घर पहुंचा और रोटी बनाने को कहा। उस समय वह कुछ अन्य काम निपटा रही थी, देरी होने पर रसोई में गया और वहां से तवा उठाकर राधिका पर हमला कर दिया।