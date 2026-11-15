तैयार हो जाइए... गोरखपुर महोत्सव में कौन-कौन बिखेरेगा जलवा? कलाकारों के नामों पर मंथन तेज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर महोत्सव के आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। आयोजन की रूपरेखा तय करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कलाकारों के चयन की दिशा में भी मंथन शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए जल्द ही निविदा आमंत्रित करने की तैयारी में है। इस संबंध में कमिश्नर ने 18 नवंबर को बैठक बुलाई है। बैठक में कार्यक्रमों के स्वरूप से लेकर कलाकारों, शिल्पकारों और आयोजन की व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी।

महोत्सव के तीनों दिनों को अलग-अलग सांस्कृतिक रंग देने की तैयारी है। परंपरा के अनुसार पहले और तीसरे दिन बालीवुड नाइट तथा दूसरे दिन भोजपुरी नाइट का आयोजन होता है। ऐसे में इस बार इन तीनों प्रस्तुतियों के लिए किन कलाकारों को आमंत्रित किया जाए, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। कलाकारों के नामों को लेकर आयोजन समिति की बैठक में विचार-विमर्श होगा। इसके बाद चयन और आमंत्रण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।