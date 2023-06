गोरखपुर के माफिया राकेश का साथी गिरफ्तार, 25 दिन से चल रही थी तलाश; गवाह को जान से मारने की दी थी धमकी

गोरखपुर के टॉप अपराधियों की लिस्ट में शामिल माफया राकेश के साथ के खिलाफ गुलरिहा थाने में रंगदारी मांगने व धमकी देने का मुकदमा दर्ज है। पुलिस 25 दिन से उसकी तलाश में शहर व आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही थी। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ गवाह को जान से मारने की धमकी देने व रंगदारी मांगने के आरोप में केस दर्ज है।

गोरखपुर के माफिया राकेश का साथी गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गवाह को जान से मारने की धमकी देने व रंगदारी मांगने के आरोपित माफिया राकेश के साथी दिनेश को गुलरिहा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 25 दिन पहले पहले मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही दिनेश फरार था। उसकी तलाश में पुलिस गोरखपुर व आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही थी। यह है मामला झुंगिया बाजार निवासी आशीष प्रजापति उर्फ छोटू ने तीन जून, 2023 को गुलरिहा थाना पुलिस को दी तहरीर में लिखा था कि माफिया राकेश यादव व उसके साथी रंगदारी मांगने के साथ ही मुकदमे में गवाही न करने की धमकी दे रहे हैं। राकेश यादव और उसके साथी दिनेश यादव, बेचू यादव, धनेश यादव और मंटू उर्फ आकाश कन्नौजिया पुरानी रंजिश में कई बार जानलेवा हमला कर चुके हैं। जंगल छत्रधारी टोला शाहगंज के दीपचंद पर भी गोली चलाई थी। इस घटना में गांव के आदित्य शर्मा की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। इस मुकदमे में वह गवाह है। माफिया व उसके साथी के डर से वह गवाही देने नहीं जा पा रहा है। एक जून को राकेश और उसके साथियों ने गवाही को लेकर धमकी दी थी, आशीष प्रजापति की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस राकेश यादव, बेचू यादव, धनेश यादव व दिनेश यादव मुकदमा दर्ज किया था। प्रभारी निरीक्षक थाना गुलरिहा संजय सिंह ने बताया कि बुधवार की रात झुंगिया के चुंगी तिराहे से पिपराइच के जंगल छत्रधारी टोला शाहगंज निवासी दिनेश यादव को बुधवार की रात गिरफ्तार किया गया।माफिया राकेश पहले से ही जेल में है। अन्य आरोपितों की तलाश चल रही है।

Edited By: Pragati Chand