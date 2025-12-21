गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेस-वे-फोरलेन पर बढ़ी सुरक्षा, घने कोहरे में दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लाउडस्पीकर से चालकों को दी जा रही चेतावनी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लिंक एक्सप्रेसवे और फोरलेन पर दुर्घटनाओं के खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों में वृद्धि की है। घने कोहरे और शीतलहर से बचाव के लिए टोल टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर से वाहन चालकों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी जा रही है। भगवानपुर, तेनुआ और नयनसर टोल प्लाजा पर रोड सेफ्टी उपाय के साथ एंबुलेंस भी खड़ी कर दी गई है।



जागरण ने समाचारीय अभियान के तहत फोरलेन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया था। जिसके बाद अधिकारियों ने तेनुआ टोल प्लाजा के अंतर्गत 32 किलोमीटर दूरी में दुर्घटना से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए। यहां पर एक एंबुलेंस, हाइड्रा मशीन, पेट्रोलिंग वाहन और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तैयार कर खड़ा किया गया। किसी भी आकस्मिक घटना की सूचना मिलते ही टोल से एक छोर से दूसरे छोर तक अधिकतम आधे घंटे में मदद पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

घटनाओं पर मदद पहुंचाने की व्यवस्था वहीं, लिंक एक्सप्रेस-वे पर भगवानपुर टोल प्लाजा से 82 किलोमीटर की दूरी के अंदर होने वाली घटनाओं पर मदद पहुंचाने की व्यवस्था की गई। यहां चार एंबुलेंस, चार पेट्रोलिंग वाहन, क्रेन, इनोवा गाड़ी समेत विभिन्न सेवाओं की पूरी व्यवस्था है। हालांकि, यहां पर अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है। अधिकारियों ने इसके लिए संबंधित थानों से संपर्क किया है। जिससे की वाहनों में आग लगने की घटना पर थाने से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाएंगे।



इसके अलावा घने कोहरे के दौरान बढ़ने वाली दुर्घटनाओं को लेकर भगवानपुर टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर से वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। लाउडस्पीकर पर लगातार यह चेतावनी दी जा रही है, “सावधान, घने कोहरे के कारण दृश्यता कम है। छोटे वाहन 75 किमी प्रति घंटा और बड़े वाहन 60 किमी प्रति घंटा की गति से चलें। ओवरटेक केवल सुरक्षित स्थान पर करें।” इसके अलावा, किसी भी सहायता के लिए वाहन चालकों को टोल फ्री नंबर 14449 पर फोन करने का भी निर्देश दिया जा रहा है।

रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए भगवानपुर टोल से गुजरने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान टोल कर्मियों द्वारा वाहन चालकों को रोड सेफ्टी के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। बाइक सवारों को हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और शराब पीकर गाड़ी न चलाने की सलाह दे रहें है।