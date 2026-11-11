गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के रास्ते में रोड़ा, भगवानपुर में किसानों के कब्जे से अटकी सर्विस रोड
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहीत भूमि पर किसानों का कब्जा है, जिससे फेंसिंग और सर्विस रोड निर्माण में बाधा ...और पढ़ें
HighLights
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भूमि पर किसानों ने किया है कब्जा।
यूपीडा ने डीएम को कब्जा हटाने के लिए लिखा पत्र।
राजस्व टीम जल्द करेगी भूमि का सीमांकन और कब्जा।
जागरण संवाददाता, सहजनवा, (गोरखपुर)। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अधिगृहीत की गई जमीन पर किसानों का कब्जा है। भगवानपुर गांव में छह सौ मीटर लंबाई में कब्जा हटाने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने डीएम को पत्र लिखा है। बताया है कि कब्जा के कारण न तो फेंसिंग हो पा रही है और न ही सर्विस रोड का निर्माण हो पा रहा है। यूपीडी ने राजस्व विभाग की टीम से पैमाइश कराने का अनुरोध किया है।
यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही के पत्र के अनुसार, पुराने चैनेज 4.050 से 4.650 (नया चैनेज 4.867 से 5.467) तक भूमि का सीमांकन होना है। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए सामान्य स्थानों पर 110 मीटर चौड़ा राइट आफ वे (आरओडब्ल्यू) निर्धारित किया गया था। बाईं तरफ सर्विस रोड बन चुकी है, लेकिन दाईं तरफ किसानों के विरोध और सीमांकन विवाद के कारण निर्माण नहीं हो सका।
कई बार पैमाइश के बाद भी विवाद नहीं सुलझने पर दाईं तरफ की सर्विस रोड योजना से हटा दी गई। अब बाईं तरफ सर्विस रोड के बाहर छूटी अधिगृहीत भूमि पर कब्जा लेकर फेंसिंग कराई जाएगी।
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इससे एक्सप्रेसवे की भूमि सुरक्षित होगी और भविष्य के विकास कार्यों में भी सुविधा मिलेगी। एसडीएम नमन मेहता ने बताया कि पैमाइश के लिए राजस्व टीम गठित की जा रही है। जल्द ही सीमांकन कराकर कब्जा दिलाया जाएगा।
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