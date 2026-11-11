गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के रास्ते में रोड़ा, भगवानपुर में किसानों के कब्जे से अटकी सर्विस रोड

जागरण संवाददाता, सहजनवा, (गोरखपुर)। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अधिगृहीत की गई जमीन पर किसानों का कब्जा है। भगवानपुर गांव में छह सौ मीटर लंबाई में कब्जा हटाने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने डीएम को पत्र लिखा है। बताया है कि कब्जा के कारण न तो फेंसिंग हो पा रही है और न ही सर्विस रोड का निर्माण हो पा रहा है। यूपीडी ने राजस्व विभाग की टीम से पैमाइश कराने का अनुरोध किया है।

यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही के पत्र के अनुसार, पुराने चैनेज 4.050 से 4.650 (नया चैनेज 4.867 से 5.467) तक भूमि का सीमांकन होना है। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए सामान्य स्थानों पर 110 मीटर चौड़ा राइट आफ वे (आरओडब्ल्यू) निर्धारित किया गया था। बाईं तरफ सर्विस रोड बन चुकी है, लेकिन दाईं तरफ किसानों के विरोध और सीमांकन विवाद के कारण निर्माण नहीं हो सका।