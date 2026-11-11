गोरखपुर में बिजली व्यवस्था होगी और दुरुस्त, खर्च होंगे 121 करोड़

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। निर्बाध आपूर्ति और व्यवस्था सुदृढ़ करने पर बिजली निगम बड़ा काम करने जा रहा है। जिले में 121 करोड़ 23 लाख रुपये से बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए कई कार्य कराए जाएंगे। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पास प्रस्ताव जा चुका है। जल्द बजट मिलने की उम्मीद है।

एफसीआइ उपकेंद्र वर्तमान में 132 केवी पारेषण उपकेंद्र एफसीआइ के अंदर स्थापित होता है। एक ही परिसर में पारेषण और वितरण उपकेंद्र होने के कारण गड़बड़ी की स्थिति में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने मुश्किल हो जाता है। यदि उपकेंद्र में कोई बड़ी गड़बड़ी आती है तो पारेषण उपकेंद्र की आपूर्ति भी रोकनी पड़ती है।

इससे राप्तीनगर समेत कई इलाकों में बिजली का संकट खड़ा हो जाता है। इसे देखते हुए अधीक्षण अभियंता शहर रणजीत चौधरी ने एफसीआइ पारेषण उपकेंद्र के अंदर स्थापित वितरण उपकेंद्र को बाहर बनवाने का प्रस्ताव दिया है। इस उपकेंद्र की क्षमता 10 एमवीए होगी। इससे बालापार की तरफ बिजली आपूर्ति और अच्छी हो जाएगी।



ट्रांसफार्मर और लाइन पर जोर

बिजली निगम का जोर नए ट्रांसफार्मर लगाकर पुराने ट्रांसफार्मरों के लोड को कम करना है। नए ट्रांसफार्मर लगने से बिजली आपूर्ति में सुधार आएगा और लो वोल्टेज की समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। 213 किलोमीटर लंबाई में एरियल बंच कंडक्टर बिछाया जाएगा। इससे बिजली चोरी पर तो रोक लगेगी ही हादसों की आशंका भी खत्म हो जाएगी।