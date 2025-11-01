Language
    गोरखपुर में जमीन बेचने के नाम पर 33 लाख की ठगी, पिता-पुत्र समेत तीन पर मुकदमा

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:15 AM (IST)

    गोरखपुर में जमीन बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से 33 लाख रुपये की ठगी हुई है। पीड़ित ने पिता-पुत्र समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार। नगर पंचायत चौरी चौरा के मुंडेरा बाजार निवासी विजय कुमार जायसवाल ने सर्राफा व्यवसायी पिता-पुत्र पर जमीन बेचने के नाम पर 33 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले में चौरीचौरा पुलिस ने पिता-पुत्र समेत तीन लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विजय जायसवाल ने पुलिस को बताया कि नगर पंचायत चौरी चौरा निवासी प्रशांत उर्फ गोल्डेन जायसवाल पुत्र बलरामदास जायसवाल जमीन की खरीद-फरोख्त का धंधा करता है। उसने अपने सहयोगी लखनऊ निवासी रामवृक्ष निषाद के साथ मिलकर उन्हें जमीन में निवेश कर भारी मुनाफा मिलने का लालच दिया। फिर प्रशांत ने रामवृक्ष की जमीन को अपना बताकर खतौनी दिखाया और तीन बार में कुल 44 लाख रुपये ले लिए।

    आशंका होने पर वह तहसील में जाकर जमीन के कागजात की जांच कराई तो वे फर्जी निकले। इसके बाद रुपये मांगने पर तीनों ने सिर्फ 11 लाख रुपये वापस किए, जबकि शेष 33 लाख रुपये हड़प लिए। थाना प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्रशांत जायसवाल, उसके पिता बलरामदास जायसवाल और रामवृक्ष निषाद के विरुद्ध केस दर्ज हुआ है। जांच और साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    बैनामा के नाम पर 4.49 लाख की ठगी का आरोप

    गीडा थाना के पिपरौली निवासी नीलम पत्नी पलटू ने बैनामा कराने के नाम पर चार लाख से अधिक रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि एक वर्ष पूर्व उसने बांसपार निवासी दो भाइयों समेत तीन लोगों से जमीन खरीदने का सौदा तय किया था।
    तीनों ने चारपानी भस्मा निवासी एक युवक की दो डिसमिल जमीन को तीन लाख रुपये प्रति डिसमिल की दर से बेचने की बात कही।

    इस संबंध में अनुबंध भी तैयार किया गया था और बैनामा करने का वादा किया गया। कई किस्त में चार लाख 49 हजार 600 रुपये तीनों के खातों में जमा कर दिए। इसके बाद से तीनों ने न जमीन बैनामा किए, न ही रुपये लौटा रहे हैं। मांगे जाने पर जान से मारने की धमकी दे रहे है। एसएसपी ने मामले की जांच का निर्देश दिया है।