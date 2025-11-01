गोरखपुर से किशोर का अपहरण, मैरवा स्टेशन पर छोड़कर भागे किडनैपर

संवाद सूत्र, गजपुर बाजार। बांसगांव थाना के कौड़ीराम-गोला मार्ग स्थित धस्की गांव के पास शुक्रवार की सुबह दो बाइक पर आए चार अज्ञात अपहरणकर्ताओं ने 15 वर्षीय आयुष यादव का अपहरण कर लिया। आयुष दादा-दादी के लिए गांव के घर चाय लेकर आ रहा था।

रास्ता पूछने के बहाने अपरणकर्ताओं ने तौलिया सुंघा दिया। इसके बाद आयुष को जब होश आया तो वह बिहार के सिवान जिले के मैरवा स्टेशन पर था। शोर मचाने पर आरोपित उसे छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे स्वजन आयुष को लेकर घर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



धस्की के डढ़िया टोला निवासी आयुष का गांव के अलावा कौड़ीराम-गोला मार्ग पर भी मकान है। यहां पर उसके दादा-दादी रहते है, घर के अन्य सदस्यों का आना-जाना लगा रहता है। आयुष के अनुसार सुबह छह बजे वह दादा-दादी के लिए चाय लेकर आ रहा था।

इसी बीच दो बाइक पर सवार चार लोग आए और गोला जाने के लिए राह पूछी। इसके बाद वह बेहोश हो गया। दिन में 10 बजे जब उसे होश आया तो वह बिहार के सिवान जिले के मैरवा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में था। खुद को ट्रेन में व अनभिज्ञ जगह पाकर वह रोने-चिल्लाने लगा।



ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने उससे रोने का कारण पूछा तो अपहरणकर्ता वहां से भाग निकले। यात्रियों ने घर पर बात करा आयुष को मैरवा स्टेशन पर भूजा बेचने वाले दुकानदार के पास उतार दिया। गांव से पूर्व प्रधान राघवेन्द्र यादव, उसके चाचा प्रेमनाथ यादव, रूचन, गोरख मैरवा स्टेशन पहुंचे और किशोर को लेकर घर पहुंचे।