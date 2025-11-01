Language
    गोरखपुर से किशोर का अपहरण, मैरवा स्टेशन पर छोड़कर भागे किडनैपर

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:44 AM (IST)

    गोरखपुर के बांसगांव में 15 वर्षीय आयुष यादव का अपहरण हो गया। दादा-दादी के लिए चाय लेकर जाते समय, अज्ञात अपहरणकर्ताओं ने उसे तौलिया सुंघाकर बेहोश कर दिया और बिहार के सिवान जिले के मैरवा स्टेशन पर छोड़ दिया। शोर मचाने पर अपहरणकर्ता भाग गए। सूचना मिलने पर परिजन उसे घर ले गए, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    लाल घेरे में अपहृत किशोर आयुष यादव मैरवा रेलवे स्टेशन पर स्वजनों के साथ।

    संवाद सूत्र, गजपुर बाजार। बांसगांव थाना के कौड़ीराम-गोला मार्ग स्थित धस्की गांव के पास शुक्रवार की सुबह दो बाइक पर आए चार अज्ञात अपहरणकर्ताओं ने 15 वर्षीय आयुष यादव का अपहरण कर लिया। आयुष दादा-दादी के लिए गांव के घर चाय लेकर आ रहा था।

    रास्ता पूछने के बहाने अपरणकर्ताओं ने तौलिया सुंघा दिया। इसके बाद आयुष को जब होश आया तो वह बिहार के सिवान जिले के मैरवा स्टेशन पर था। शोर मचाने पर आरोपित उसे छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे स्वजन आयुष को लेकर घर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    धस्की के डढ़िया टोला निवासी आयुष का गांव के अलावा कौड़ीराम-गोला मार्ग पर भी मकान है। यहां पर उसके दादा-दादी रहते है, घर के अन्य सदस्यों का आना-जाना लगा रहता है। आयुष के अनुसार सुबह छह बजे वह दादा-दादी के लिए चाय लेकर आ रहा था।

    इसी बीच दो बाइक पर सवार चार लोग आए और गोला जाने के लिए राह पूछी। इसके बाद वह बेहोश हो गया। दिन में 10 बजे जब उसे होश आया तो वह बिहार के सिवान जिले के मैरवा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में था। खुद को ट्रेन में व अनभिज्ञ जगह पाकर वह रोने-चिल्लाने लगा।

    ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने उससे रोने का कारण पूछा तो अपहरणकर्ता वहां से भाग निकले। यात्रियों ने घर पर बात करा आयुष को मैरवा स्टेशन पर भूजा बेचने वाले दुकानदार के पास उतार दिया। गांव से पूर्व प्रधान राघवेन्द्र यादव, उसके चाचा प्रेमनाथ यादव, रूचन, गोरख मैरवा स्टेशन पहुंचे और किशोर को लेकर घर पहुंचे।

    एसपी दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। स्वजन शाम को जब किशोर को लेकर घर पहुंचे तो स्थानीय चौकी पुलिस पर सूचना दिए। पुलिस की टीम घर जाकर किशोर से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा घटना स्थल के आसपास लगे सीसी कैमरे का फुटेज भी देखा जा रहा है।