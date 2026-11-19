संवाद सूत्र,सहजनवा(गोरखपुर)। नौसढ़ स्थित सिंह साहिब मोटर्स के किया शोरूम में ग्राहकों से धोखाधड़ी कर 12.23 लाख रुपये हड़पने के आरोप में गीडा पुलिस ने सेल्स एग्जीक्यूटिव और उसके सहयोगी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। शोरूम के जनरल मैनेजर अमरेंद्र प्रताप चंद, ग्राहक संत कुमार गुप्ता और अभिषेक यादव की अलग-अलग तहरीर पर राकेश गजेंद्र सिंह और कमरुद्दीन को आरोपित बनाया गया है। आरोप है कि दोनों ने अतिरिक्त छूट, रिफंड, दिवाली आफर और मनपसंद नंबर दिलाने का प्रलोभन देकर ग्राहकों से नकदी और आनलाइन भुगतान अपने स्तर पर कराया।

शोरूम के जनरल मैनेजर अमरेंद्र प्रताप चंद के मुताबिक, आंतरिक जांच में पांच ग्राहकों से कुल 12.23 लाख रुपये लेने की बात सामने आई। इसमें डा. अभिषेक दुबे से 25 हजार, अश्वनी सिंह से 17,500 रुपये, राम श्रृंगार से 1.81 लाख और आशुतोष सिंह से 50 हजार रुपये लेने का आरोप है।

इस मामले में शोरूम प्रबंधन ने भी दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध तहरीर दी है। राजगढ़ निवासी ग्राहक संत कुमार गुप्ता ने पुलिस को बताया कि दो से सात नवंबर के बीच किआ सोनेट कार बुक कराने के लिए उन्होंने छह किस्तों में सेल्स एग्जीक्यूटिव राकेश सिंह को कुल 9.50 लाख रुपये दिए थे। आठ नवंबर को कार की डिलीवरी लेने शोरूम पहुंचे तो कर्मचारी गायब मिला।