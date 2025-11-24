खिचड़ी मेले के लिए तय हुई डेडलाइन, सुरक्षा और सुविधा का मास्टर प्लान तैयार
गोरखपुर में खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर डेडलाइन तय कर दी गई है। सुरक्षा और सुविधा के लिए मास्टर प्लान तैयार है। अधिकारियों ने समय पर व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं सुरक्षित व सुविधाजनक वातावरण देने के लिए प्रशासन ने तैयारियों की रफ्तार बढ़ा दी है।सोमवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में मंडलायुक्त, डीआईजी डॉ. एस चनप्पा, जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी राजकरन नय्यर ने निरीक्षण कर मेले की रूपरेखा की बारीकी से समीक्षा की। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा 15 दिसंबर से पहले सारी व्यवस्थाएं जमीन पर दिखनी चाहिए।
निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर, प्रवेश-निकास मार्ग, पार्किंग स्थल, मेला स्थल, मेडिकल व सहायता केंद्र को चिह्नित किया गया। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने निर्देश दिए कि मंदिर क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ने के साथ ही उनकी लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाए।
तकनीकी टीम को बैकअप सिस्टम दुरुस्त रखने और भीड़ बढ़ते ही रियल-टाइम अलर्ट जारी करने का निर्देश दिया। यातायात व्यवस्था खिचड़ी मेले की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसको देखते हुए डीआईजी ने एसपी यातायात को विस्तृत डायवर्जन प्लान, पार्किंग मैप और वाहन संचालन की लेयर-बेस्ड रणनीति तैयार करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि मेले में आने-जाने वाले मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग और पैदल मार्ग पहले से तय कर दिए जाएं, ताकि किसी भी स्थिति में जाम न लगे। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता में रखते हुए पेयजल, अस्थायी शौचालय, मोबाइल टायलेट, बिजली आपूर्ति, प्रकाश व सफाई व्यवस्था का खाका तैयार करने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिया कि मेले में हर 200 मीटर पर सहायता केंद्र और सूचना काउंटर लगाए जाएं, जहां श्रद्धालुओं को मेला मार्ग, भीड़ की स्थिति और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी तुरंत मिले।
स्वास्थ्य विभाग को मेले के भीतर फर्स्ट-एड सेंटर, एंबुलेंस और मेडिकल टीमों की 24 घंटे की तैनाती का निर्देश दिया गया है। एसएसपी ने पुलिस को भीड़ प्रबंधन में सेक्टर जो़न वाइज फोर्स तैनाती, महिला ड्यूटी प्वाइंट, चेकिंग टीम और पेट्रोलिंग यूनिट बढ़ाने का आदेश दिया।
