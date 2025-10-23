Language
    आज गोरखपुर जंक्शन पर नहीं होगी पार्सल की लोडिंग व अनलोडिंग, भीड़ बढ़ने पर जनरल टिकट भी बंद

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:13 AM (IST)

    गोरखपुर जंक्शन पर छठ पर्व के कारण 23 अक्टूबर को पार्सल बुकिंग और लोडिंग-अनलोडिंग बंद रहेगी। 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक भी यह सुविधा नहीं मिलेगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 31 अक्टूबर तक कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। भीड़ बढ़ने पर जनरल टिकट बुकिंग भी बंद हो सकती है। सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है।

    31 अक्टूबर तक नहीं मिलेगा प्लेटफार्म टिकट

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर जंक्शन पर 23 अक्टूबर को पार्सल की बुकिंग नहीं होगी। बुकिंग बंद होने के साथ प्लेटफार्मों पर पार्सल की लोडिंग और अनलोडिंग भी नहीं होगी। इसके अलावा 29, 30 व 31 अक्टूबर तथा एक नवंबर को भी लोडिंग और अनलोडिंग बंद रहेगी। छठ पर्व के दौरान प्लेटफार्मों को खाली रखने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। ताकि, यात्रियों के आवामन में कोई परेशानी न हो।

    यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने 31 अक्टूबर तक गोरखपुर, लखनऊ, बस्ती, छपरा, सिवान और बनारस समेत कुल छह रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। गोरखपुर में अचानक भीड़ बढ़ने पर जनरल टिकटों की बुकिंग भी बंद हो सकती है।

    क्षमता से अधिक होने पर यात्रियों को गेट पर ही रोक लिया जाएगा। गेटों पर ही टिकट चेक करने की व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। बिना टिकट प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाएगा। ड्रोन और वार रूम से गोरखपुर जंक्शन की निगरानी हो रही है।

    प्लेटफार्मों पर भीड़ से बचने के लिए यात्रियों को स्टेशन परिसर में बने होल्डिंग एरिया (विश्राम स्थल) में ही रोक लिया जाएगा। गोरखपुर से बनकर चलने वाली ट्रेनों के यात्री निर्धारित प्रस्थान समय के 30 मिनट तथा वैशाली, सप्तक्रांति और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी पासिंग ट्रेन के यात्रियों को 20 मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुंचने की अनुमति होगी।

    स्पेशल ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर एक, दो और नौ से ही संचालित किया जाएगाा। सुरक्षा बल ट्रेनों के रवाना होने के समय के हिसाब से यात्रियों को होल्डिंग एरिया से प्लेटफार्मों पर जाने की अनुमति देंगे।

    होल्डिंग एरिया के अलावा टिकट काउंटरों, गेटों और फुट ओवरब्रिज पर सुरक्षा बलों के अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगा दी गई है, जो यात्रियों की एक-एक गतिविधियों पर नजर रखेंगे। जो जरूरत पड़ने पर यात्रियों का सहयोग भी करेंगे।