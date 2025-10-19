टेराकोटा के दिये से दीपावली में गोरखपुर जंक्शन भी हुआ गुलजार, 81 स्टेशनों पर कुल 101 मॉडल स्टाॅल
दीपावली के अवसर पर गोरखपुर जंक्शन पर टेराकोटा के दीयों और मूर्तियों की धूम है। 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' के स्टालों पर यात्रियों को टेराकोटा की कलाकृतियां खूब भा रही हैं। स्टालों पर दीये, कलश, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां और सजावटी सामान उपलब्ध हैं। रेलवे का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और कारीगरों को सहायता प्रदान करना है। पूर्वोत्तर रेलवे के 81 स्टेशनों पर 101 मॉडल स्टाल स्थापित किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली में बाजार के साथ गोरखपुर जंक्शन भी गुलजार है। प्लेटफार्म नंबर एक और दो पर स्थित ''''वन स्टेशन वन प्रोडक्ट'''' के स्टालों पर टेराकोटा के तरह-तरह के दीये, कलश और लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति बिक रही है। दीपावली के सजावटी सामान यात्रियों को आकर्षित कर रहे हैं। स्टेशन पर उतरने वाले यात्री उन्हें देखना नहीं भूल रहे। अधिकतर यात्री टेराकोटा से बनी मूर्तियों को खरीद रहे तो कुछ दीये और गुल्लक ले रहे हैं।
प्लेटफार्म नंबर दो पर स्थित टेराकोटा स्टाल के संचालक तुहिन श्रीवास्तव कहते हैं कि त्योहारों में यात्रियों का रुझान टेराकोटा की कलाकृतियों की तरफ बढ़ा है। यात्री टेराकोटा के छोटे सजावटी सामान, दीये और लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति लेना पसंद कर रहे हैं।
स्टाल पर लक्ष्मी-गणेश के अलावा कलश, दीये, कछुआ के अलावा तरह-तरह के सजावटी सामान और इयरिंग नेकलेस आदि बिक्री के लिए रखे गए हैं, जिनका दाम बाजार के आधार पर ही निर्धारित है। रेलवे प्रशासन और स्टेशन प्रबंधन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रतिदिन एक हजार से 15 सौ के सामान बिक जा रहे हैं। आने वाले दिनों में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को भी रखने की योजना है।
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह बताते हैं कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (ओएसओपी) के तहत गोरखपुर जंक्शन पर टेराकोटा के दो माडल स्टाल खोले गए हैं, जो यात्रियों को स्थानीय कलाकृतियां खरीदने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये स्टाल गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं।
क्षेत्रीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने, उन्हें हर घर पहुंचाने तथा कुम्हारों, शिल्पकारों, बुनकरों, किसानों और व्यवसायियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की योजना बनाई है। स्थानीय उत्पाद एवं व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोरखपुर सहित पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर सहित 81 स्टेशनों पर कुल 101 ओएसओपी के माडल स्टाल स्थापित किए गए हैं। इन स्टालों पर चिह्नित उत्पादों की बिक्री शुरू है।
