टेराकोटा के दिये से दीपावली में गोरखपुर जंक्शन भी हुआ गुलजार, 81 स्टेशनों पर कुल 101 मॉडल स्टाॅल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली में बाजार के साथ गोरखपुर जंक्शन भी गुलजार है। प्लेटफार्म नंबर एक और दो पर स्थित ''''वन स्टेशन वन प्रोडक्ट'''' के स्टालों पर टेराकोटा के तरह-तरह के दीये, कलश और लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति बिक रही है। दीपावली के सजावटी सामान यात्रियों को आकर्षित कर रहे हैं। स्टेशन पर उतरने वाले यात्री उन्हें देखना नहीं भूल रहे। अधिकतर यात्री टेराकोटा से बनी मूर्तियों को खरीद रहे तो कुछ दीये और गुल्लक ले रहे हैं।

प्लेटफार्म नंबर दो पर स्थित टेराकोटा स्टाल के संचालक तुहिन श्रीवास्तव कहते हैं कि त्योहारों में यात्रियों का रुझान टेराकोटा की कलाकृतियों की तरफ बढ़ा है। यात्री टेराकोटा के छोटे सजावटी सामान, दीये और लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति लेना पसंद कर रहे हैं।

स्टाल पर लक्ष्मी-गणेश के अलावा कलश, दीये, कछुआ के अलावा तरह-तरह के सजावटी सामान और इयरिंग नेकलेस आदि बिक्री के लिए रखे गए हैं, जिनका दाम बाजार के आधार पर ही निर्धारित है। रेलवे प्रशासन और स्टेशन प्रबंधन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रतिदिन एक हजार से 15 सौ के सामान बिक जा रहे हैं। आने वाले दिनों में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को भी रखने की योजना है।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह बताते हैं कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (ओएसओपी) के तहत गोरखपुर जंक्शन पर टेराकोटा के दो माडल स्टाल खोले गए हैं, जो यात्रियों को स्थानीय कलाकृतियां खरीदने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये स्टाल गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं।