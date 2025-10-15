गोरखपुर जंक्शन: यात्रियों के लिए आज से खुलेंगे पांच होल्डिंग एरिया, भीड़ सहेजने का बनाया मास्टर प्लान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों (दीपावली और छठ पर्व) में भीड़ को सहेजने के लिए स्टेशन प्रबंधन ने कमर कस ली है। महाप्रबंधक के निर्देश पर प्लानिंग भी लगभग तैयार कर ली है। 15 अक्टूबर से गोरखपुर जंक्शन पर स्थित पांच होल्डिंग एरिया यात्रियों के लिए खुल जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर एक और होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी कर ली गई है।

होल्डिंग एरिया में ही यात्रियों को ट्रेनों की अपडेट जानकारी मिल जाएगी। डिस्प्ले बोर्ड और एनाउंस सिस्टम के माध्यम से रुटीन के अलावा स्पेशल ट्रेनों की भी सूचना मिलती रहेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए होल्डिंग एरिया में दरी आदि बिछा दी गई है। कूलर, पंखे, बल्ब लगा दिए गए हैं।

पीने के पानी की व्यवस्था के अलावा डस्टबिन भी रख दिए गए हैं। साफ-सफाई के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं। होल्डिंग एरिया का संचालन पांच नवंबर तक होगा। भीड़ बढ़ने पर संचालन तिथि आगे के लिए भी बढ़ा दी जाएगी। स्टेशन प्रबंधन ने वेहिकल प्लान भी तैयार कर लिया है। गेट दो से प्रवेश करने वाले वाहनों को चार नंबर से बाहर निकलना होगा। गेट पांच से प्रवेश करने वाले वाहन छह नंबर से बाहर निकलेंगे।

भीड़ बढ़ने पर जंक्शन पहुंचने वाले यात्रियों को होल्डिंग एरिया में ही रोक लिया जाएगा। गोरखपुर से बनकर चलने वाली ट्रेनों के यात्री निर्धारित प्रस्थान समय के 30 मिनट तथा वैशाली, सप्तक्रांति और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी पासिंग ट्रेन के यात्रियों को 20 मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुंचने की अनुमति होगी।

स्पेशल ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर एक, दो और नौ से ही संचालित किया जाएगाा। सुरक्षा बल ट्रेनों के रवाना होने के समय के हिसाब से यात्रियों को होल्डिंग एरिया से प्लेटफार्मों पर जाने की अनुमति देंगे। प्लेटफार्मों पर पहुंचने के लिए भी रूट निर्धारित किया जाएगा।

गेट पर ही यात्रियों के टिकट चेक कर लिए जाएंगे। अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। एक होल्डिंग एरिया वीआइपी गेट के सामने गेट नंबर एक पर, दूसरा कोच रेस्टोरेंट के पास, तीसरा गेट नंबर पांच व छह के बीच, चौथा प्लेटफार्म नंबर एक स्थित कैब वे पर तथा पांचवां उत्तरी द्वार के बुकिंग हाल के पास बना है।