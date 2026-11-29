प्रभात कुमार पाठक, गोरखपुर। शहर के सबसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र गोलघर में विकास कार्य व्यापारियों और ग्राहकों के लिए सुविधा के बजाय परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क और नाली निर्माण के नाम पर बार-बार हो रही खोदाई ने बाजार की रफ्तार थाम दी है।

पहले नाले के निर्माण के लिए सड़क खोदी गई, फिर दो-तीन महीने बाद उसी स्थान पर इलेक्ट्रिकल डक्ट बनाने के लिए खोदाई शुरू हो गई। अब पानी की पाइपलाइन डालने के लिए दोबारा सड़क खोदी जा रही है। विभागों के बीच तालमेल की कमी का खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। निर्माण कार्यों में देरी से जहां ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, वहीं कारोबार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

गोलघर में पहले से ही पार्किंग की समस्या गंभीर है। अब फुटपाथ निर्माण के कारण सड़क किनारे दो पहिया वाहनों के खड़े होने की जगह और कम हो गई है। कई स्थानों पर ईंटों के ब्लाक लगाकर रास्ता और पार्किंग की जगह घेर दी गई है। व्यापारियों का कहना है कि फुटपाथ ऊंचा बनाए जाने से दुकानों के सामने जलभराव का खतरा भी बढ़ गया है।

बरसात में सड़क का पानी दुकानों के भीतर जाने की आशंका है। इससे व्यापारियों को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कई जगह नालियों पर अब तक स्लैब नहीं लगाए गए हैं। इससे पैदल चलने वालों के साथ दुकानदारों और ग्राहकों के लिए भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

गुणवत्ता पर सवाल, ग्राहक भी परेशान

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी व्यापारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि कई स्थानों पर फुटपाथ में लगाई गई ईंटें उखड़ने लगी हैं, जबकि कुछ जगहों पर फुटपाथ धंस गया है। गणेश होटल के पास नाली का पानी ओवरफ्लो होने से स्थिति और खराब है। असमतल रास्ते और जलनिकासी की समस्या के चलते कई ग्राहक और महिलाएं गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि निर्माण कार्य में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।

गोलघर में बार-बार सड़क खोदने से व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। पहले नाली बनी, फिर इलेक्ट्रिकल डक्ट के लिए खोदाई हुई और अब पानी की लाइन के लिए सड़क खोदी जा रही है। यदि सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर काम करते तो एक ही बार में ये सभी कार्य पूरे हो सकते थे। निर्माण के दौरान ग्राहकों का दुकानों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। -निकुंज टेकड़ीवाल, किराना व्यापारी

सीएम ग्रिड के निर्माण में देरी और गुणवत्ता की कमी से गोलघर के व्यापारी परेशान हैं। फुटपाथ बनाने के कारण पहले से सीमित पार्किंग की जगह और कम हो गई है। कई जगह ईंटें निकल रही हैं और फुटपाथ धंस रहा है। नगर निगम को निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करानी चाहिए। -नितिन जायसवाल, अध्यक्ष, समस्त उद्योग व्यापार मंडल