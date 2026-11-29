जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई का गठन किया गया। विभांशु सिंह को इकाई अध्यक्ष और प्रांजल उपाध्याय को इकाई मंत्री का दायित्व सौंपा गया। चुनाव अधिकारी एवं अभाविप महानगर उपाध्यक्ष डा. दीपेंद्र मोहन सिंह ने नवीन इकाई की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसएन तिवारी और अभाविप के प्रांत सहमंत्री निखिल गुप्ता उपस्थित रहे।

नवगठित इकाई में अजय राव को उपाध्यक्ष तथा समीर उपाध्याय और गौरी शंकर को सहमंत्री बनाया गया। इसके अलावा अन्य सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी संगठन के विभिन्न दायित्व सौंपे गए। नई इकाई के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तक संगठन के विचारों और उद्देश्यों को पहुंचाने के साथ छात्रहित के मुद्दों पर सक्रियता से काम करने का संकल्प लिया।