डा. राकेश राय, गोरखपुर। लोकसभा सीटों का नक्शा बदलने की तैयारी ने पूर्वांचल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट से परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति मिलने के बाद गोरखपुर क्षेत्र में भी राजनीतिक संभावनाओं और समीकरणों बदलने की चर्चा छिड़ गई है।

परिसीमन की संभावना में युवा नेता सियासी करिअर की संभावना तलाशने लगे हैं। महिला आरक्षण की चर्चा से महिला नेत्रियों में भी उत्साह है। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि के बाद इनकी संख्या करीब 816 हो जाएगी।

भाजपा के गोरखपुर क्षेत्र में गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ जिलों को केंद्र में रखकर देखें तो इसका असर केवल सीटों की संख्या बढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा। नए परिसीमन में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं भी बदलेंगी। इससे कई क्षेत्रों का राजनीतिक भूगोल बदल सकता है। नए क्षेत्र बनने से नए दावेदारों के लिए चुनावी मैदान में उतरने का अवसर भी तैयार होगा।

गोरखपुर जिले में फिलहाल नौ विधानसभा क्षेत्र और दो लोकसभा क्षेत्र हैं। इनमें बांसगांव लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जिले की खजनी विधानसभा सीट भी आरक्षित है। बस्ती में पांच विधानसभा क्षेत्र और एक लोकसभा सीट है। यहां महादेवा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आजमगढ़ जिले में दो लोकसभा क्षेत्र हैं।

इनमें लालगंज संसदीय सीट आरक्षित है। जिले की लालगंज और मेहनगर विधानसभा सीटें भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों का दायरा बढ़ने के साथ इनकी संख्या में भी वृद्धि की संभावना रहेगी। हालांकि यह जरूरी नहीं कि वर्तमान आरक्षित सीटें ही आगे भी आरक्षित रहें।

परिसीमन आयोग आबादी और अनुसूचित जाति के मतदाताओं के अनुपात को ध्यान में रखकर नए सिरे से सीटों का निर्धारण करेगा। ऐसे में बांसगांव, खजनी, महादेवा, लालगंज और मेहनगर जैसी सीटों के आरक्षण की स्थिति पर विशेष नजर रहेगी। सामान्य सीटों में से कुछ आरक्षित हो सकती हैं, जबकि वर्तमान आरक्षित सीटें सामान्य भी हो सकती हैं। हालांकि अभी यह संभावित तस्वीर है। विधेयक के संसद से पारित होने और परिसीमन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सीटों की वास्तविक संख्या, सीमाएं और आरक्षण तय होंगे।