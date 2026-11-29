जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीडा के 37वें स्थापना दिवस समारोह का रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भव्य शुभारंभ करेंगे। 29 नवंबर से एक दिसंबर तक चलने वाले तीन दिवसीय आयोजन में मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास, निवेश और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की पहल को गति देंगे।

समारोह के उद्घाटन अवसर पर वह औद्योगिक प्रदर्शनी सह व्यापार मेले और बायर्स-सेलर्स मीट का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पांच कंपनियों के साथ 17,650 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश का समझौता होगा। वहीं, गीडा और धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के विकास के लिए 502 करोड़ रुपये की 104 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे।



गीडा के स्थापना दिवस को इस बार निवेश और कारोबार के नए अवसरों से जोड़कर आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि समारोह में औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय उद्यमियों को नए बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर रहेगा। पहली बार विदेश से खरीदार भी इस आयोजन में शामिल होने आ रहे हैं।



16 हजार करोड़ का निवेश करेगी एक्मे कंपनी



मुख्यमंत्री के समक्ष पांच कंपनियों के साथ होने वाले एमओयू में सबसे बड़ा निवेश हरित ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित है। एक्मे कंपनी ग्रीन अमोनिया परियोजना के लिए 16,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।