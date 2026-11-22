जागरण संवाददाता, (पीपीगंज) गोरखपुर। नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 13 श्याम नगर में बाइक सवार युवकों की स्टंटबाजी के दौरान एक किशोरी पटाखे की चपेट में आकर घायल हो गई। आरोप है कि युवकों ने चलती बाइक से किशोरी के ऊपर जलता हुआ पटाखा फेंक दिया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने तीन आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

श्याम नगर निवासी मीनू देवी पत्नी राकेश ने पीपीगंज पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि आठ नवंबर की शाम सात बजे उनकी 16 वर्षीय बेटी दीपिका कुमारी घर से थोड़ी दूर खड़ी थी। इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे और स्टंटबाजी करने लगे। आरोप है कि इसी बीच युवकों ने जलता हुआ पटाखा उनकी बेटी के ऊपर फेंक दिया। पटाखे की चपेट में आने से दीपिका के पैर में गंभीर चोट लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।