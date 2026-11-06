धनतेरस-दीपावली पर नगर निगम का तोहफा, तीन दिन गोरखपुर में फ्री रहेगी पार्किंग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धनतेरस और दीपावली पर बाजारों में खरीदारी के लिए निकलने वालों को नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। त्योहार पर वाहन खड़ा करने के लिए अब जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। नगर निगम ने शहर में अपने सभी संचालित पार्किंग स्थलों पर तीन दिन तक दोपहिया और चारपहिया वाहनों की पार्किंग निश्शुल्क कर दी है। छह से आठ नवंबर तक किसी भी वाहन से पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

नगर निगम की इस पहल से बाजारों में खरीदारी करने आने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। धनतेरस और दीपावली पर गोलघर समेत प्रमुख बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में पार्किंग शुल्क से राहत मिलने के साथ ही लोगों को वाहन खड़ा करने में भी सुविधा होगी।