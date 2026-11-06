गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए हरसेवकपुर और कोनी में बनेंगे नए डिपो, रोडवेज को सौंपी गई जमीन

नगर निगम ने दोनों स्थानों पर तीन-तीन एकड़ जमीन चिह्नित कर रोडवेज को सौंपी गई

150 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी तेज

पहले चिह्नित भूमि रोडवेज ने कर दी थी खारिज



जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी तेज हो गई है। 150 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए हरसेवकपुर नंबर दो और सोनबरसा मार्ग पर कोनी में बस डिपो बनाए जाएंगे। नगर निगम ने दोनों स्थानों पर तीन-तीन एकड़ जमीन चिह्नित कर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को सौंप दी है। इसकी सूचना परिवहन निगम के साथ जिला प्रशासन को भी दे दी गई है।