गोरखपुर में चंपा देवी पार्क से गोरक्ष एन्क्लेव तक बनेगी फोरलेन सड़क, जीडीए ने शुरू किया सर्वे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित चंपा देवी पार्क से गोरक्ष एन्क्लेव तक की सड़क को फोरलेन बनाएगा। इसे लेकर सर्वे शुरू हो गया है। इस सड़क के चौड़ा हो जाने से गोरक्ष एन्क्लेव, ग्रीनवुड अपार्टमेंट, गौतम विहार, इंदिरानगर समेत रामगढ़ताल क्षेत्र की बड़ी आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राधिकरण इस सड़क को फोरलेन बनाने के साथ डिवाइडर, पाथवेज का निर्माण कराएगा और ग्रीन-बेल्ट विकसित करेगा। सड़क पर आकर्षक आर्नामेंटल स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएंगी। इस मार्ग पर जीडीए की ओर से 5000 सीट क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर और व्यावसायिक कांप्लेक्स के साथ फाइव स्टार होटल का भी निर्माण चल रहा है। फोरलेन सड़क बनने से इन परियोजनाओं को सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे आने वाले समय में इस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां और भी तेज होंगी।