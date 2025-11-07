Language
    गोरखपुर में फॉर्च्यूनर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, एक की हालत गंभीर

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:03 AM (IST)

    गोरखपुर में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फॉर्च्यूनर चालक को हिरासत में ले लिया है।

    संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार। राघोपुर में बुधवार रात तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक अवधपुर स्टेशन टोला के पास कार को लावारिश हाल में छोड़कर फरार हो गया।

    गुरुवार की सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची चौरी चौरा थाना पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। घटनास्थल पर गिरी नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ी मालिक की पहचान कर चालक की तलाश शुरु कर दी है।

    बुधवार रात करीब एक बजे बंधन बैंक के पास देवरिया की ओर से आ रही फाॅर्च्यूनर ने सामने से जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नगर पंचायत चौरीचौरा वार्ड नंबर नौ निवासी विजय उर्फ तुलसी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी वीरू भारती निवासी डुमरी खुर्द गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वीरू का दाहिना पैर कट गया और हाथ व आंख में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से भाग निकला, लेकिन कुछ दूरी पर अवधपुर टोला के पास वाहन छोड़कर फरार हो गया।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को बीआरडी मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने घटना स्थल से एक नंबर प्लेट भी बरामद किया था। इसी बीच सुबह ग्रामीणों ने डायल 112 पर लावारिस हाल में पड़ी फाॅर्च्यूनर की सूचना दी।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो गाड़ी के अगले हिस्से में खून के धब्बे मिले। साथ ही नंबर प्लेट भी गायब मिला। इसके बाद पुलिस ने घटना स्थल से बरामद नंबर प्लेट से उसकी मिलान कराई तो बाइक सवार को टक्कर मारने वाली फार्च्यूनर निकली।

    रामगोविंद के नाम से रजिस्टर्ड है कार
    लावारिस हाल में बरामद और बाइक सवारों को टक्कर मारने वाली फार्च्यूनर पर एक राजनीतिक पार्टी का स्टीकर लगा हुआ मिला। जो आधा फटा हुआ था। थाना प्रभारी चौरी चौरा वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि गाड़ी रामगोविंद के नाम से रजिस्टर्ड है। इसी गाड़ी से बाइक सवारों की दुर्घटना हुई है। जांच करते हुए चालक की तलाश की जा रही है।