गोरखपुर में फॉर्च्यूनर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, एक की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार। राघोपुर में बुधवार रात तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक अवधपुर स्टेशन टोला के पास कार को लावारिश हाल में छोड़कर फरार हो गया।

गुरुवार की सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची चौरी चौरा थाना पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। घटनास्थल पर गिरी नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ी मालिक की पहचान कर चालक की तलाश शुरु कर दी है।

बुधवार रात करीब एक बजे बंधन बैंक के पास देवरिया की ओर से आ रही फाॅर्च्यूनर ने सामने से जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नगर पंचायत चौरीचौरा वार्ड नंबर नौ निवासी विजय उर्फ तुलसी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी वीरू भारती निवासी डुमरी खुर्द गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वीरू का दाहिना पैर कट गया और हाथ व आंख में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से भाग निकला, लेकिन कुछ दूरी पर अवधपुर टोला के पास वाहन छोड़कर फरार हो गया।



मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को बीआरडी मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने घटना स्थल से एक नंबर प्लेट भी बरामद किया था। इसी बीच सुबह ग्रामीणों ने डायल 112 पर लावारिस हाल में पड़ी फाॅर्च्यूनर की सूचना दी।