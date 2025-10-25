गोरखपुर में छह लेन फ्लाईओवर निर्माण में लापरवाही, हो सकता है हादसा

सेतु निगम के प्रबंधक मिथिलेश कुमार को पक्ष लेने के लिए फोन किया गया, लेकिन उन्होंने काल रिसीव नहीं की। वाट्सएप पर संदेश भेजकर पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया।



फरवरी 2023 से चल रहा है काम

ट्रांसपोर्टनगर से देवरिया बाईपास के आगे पैडलेगंज की तरफ छह लेन की सड़क के ऊपर छह लेन का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। तारामंडल की तरफ से देवरिया बाईपास की तरफ से लखनऊ या पैडलेगंज की ओर जाने वाले वाहनों के चालकों की सहूलियत के लिए चार लेन का फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है। यह फ्लाईओवर छह लेन फ्लाईओवर में मिलाया जाएगा। इससे भविष्य में जाम की समस्या नहीं रहेगी। निर्माण शुरू हुए साढ़े तीन वर्ष से ज्यादा समय बीतने के बाद भी अभी बहुत काम बाकी है।



क्रेन रोक लेती हैं रास्ता

रुस्तमपुर से पैडलेगंज की तरफ इन दिनों सेतु निगम काम करा रहा है। त्योहारों की भीड़ बढ़ने के बाद भी दिन में बिना किसी रोक-टोक काम चल रहा है। शुक्रवार दोपहर देवरिया बाईपास के पास क्रेन से सामान इधर-उधर करने के कारण परिवहन निगम की बस जाम में फंस गई। बाद में क्रेन हटी तब रास्ता खुल सका।



फैक्ट फाइल

वर्ष 2023 से छह लेन फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। निर्माण पूरा होने की तिथि जनवरी 2026 तय है, लेकिन गति देखकर माना जा रहा है कि अगले वर्ष जून के पहले काम पूरा होने की उम्मीद नहीं है।



अपने सामान के लिए बनाया सुरक्षा घेरा

कहने को तो कार्यदायी संस्था ने जगह-जगह सुरक्षा घेरा बनाया है, लेकिन देवरिया बाईपास के अलावा ज्यादातर जगहों पर सुरक्षा घेरा खुद के सामान की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। रुस्तमपुर के आगे कहीं ऐसा सुरक्षा घेरा नहीं है जो राहगीरों को सुरक्षा देता हो।



कर्मचारी भी बिना सुरक्षा मानक कर रहे काम

कार्यदायी संस्था के कर्मचारी भी बिना सुरक्षा मानक काम कर रहे हैँ। नियमानुसार हेलमेट लगाने के साथ ही अन्य सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। शुक्रवार को फ्लाईओवर पर काम कर रहे कर्मचारियों ने किसी भी सुरक्षा मानक का पालन नहीं किया था। इन पर निगरानी रखने वाले भी मौके पर नहीं थे।



