फ्लाईओवर पर बोलेरो ने मैजिक में मारी टक्कर, पलटकर सीधी खड़ी हो गई गाड़ी और चालक लेकर हुआ फरार
गोरखपुर में एक फ्लाईओवर पर बोलेरो ने मैजिक वाहन को टक्कर मार दी, जिससे मैजिक पलटकर सीधी खड़ी हो गई। दुर्घटना के बाद बोलेरो चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और चालक की तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, गगहा। गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित करवल मझगांवा फ्लाई ओवर पर शनिवार की सुबह एक मैजिक गाड़ी कौड़ीराम से बड़हलगंज की तरफ जा रही थी। उसके पीछे से आ रही तेज बोलेरो ने टक्कर मार दिया।
बोलेरो पलटने के बाद फिर सीधी हो गयी और चालक बोलेरो लेकर फरार हो गया इधर मैजिक चालक को हल्की फुल्की चोंटे आई। स्थानीय लोगों ने 108 नंबर एम्बुलेंस व गगहा पुलिस को सुचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची तो घायल चालक ठीक होने की बात कहकर अस्पताल जाने से मना कर दिया। एम्बुलेंस वापस चली गयी।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया की तेज रफ्तार बोलेरो ओवर टेक करते समय मैजिक में टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटने के बाद फिर सीधी हो गयी। शोर सुनकर जब तक लोग पहुंचते बोलेरो चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया।
लोगों ने घटना को देखकर कहा कि जाको राखो साइंया मार सके ना कोय घटना के बाद लगा गंभीर हादसा हो गया और लोग काफी चोटिल हो गए होंगे लेकिन सब लोग सही सलामत रहे।
