फ्लाईओवर पर बोलेरो ने मैजिक में मारी टक्कर, पलटकर सीधी खड़ी हो गई गाड़ी और चालक लेकर हुआ फरार

संवाद सूत्र, गगहा। गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित करवल मझगांवा फ्लाई ओवर पर शनिवार की सुबह एक मैजिक गाड़ी कौड़ीराम से बड़हलगंज की तरफ जा रही थी। उसके पीछे से आ रही तेज बोलेरो ने टक्कर मार दिया।

बोलेरो पलटने के बाद फिर सीधी हो गयी और चालक बोलेरो लेकर फरार हो गया इधर मैजिक चालक को हल्की फुल्की चोंटे आई। स्थानीय लोगों ने 108 नंबर एम्बुलेंस व गगहा पुलिस को सुचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची तो घायल चालक ठीक होने की बात कहकर अस्पताल जाने से मना कर दिया। एम्बुलेंस वापस चली गयी।