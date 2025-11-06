Gorakhpur News: दिसंबर में फ्लैटेड फैक्ट्री का आवंटन, इसके बाद होगा उद्घाटन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीडा औद्योगिक क्षेत्र में बन रही फ्लैटेड फैक्ट्री के अगले महीने तक तैयार हो जाने की संभावना है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद रेडीमेड गारमेंट के उद्यमियों को फ्लैट का आवंटन होगा। दिसंबर में आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके पहले गीडा प्रशासन चेंबर आफ इंडस्ट्रीज और लघु उद्योग भारती के उद्यमियों के साथ बैठक कर फ्लैट का दर तय करेगा। आवंटन की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद गीडा प्रशासन की मुख्यमंत्री के द्वारा इसके उद्घाटन की योजना है।

गीडा में फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण जुलाई 2023 में शुरू हुआ था। यह प्रोजेक्ट एक लाख वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र में बनाया जा रहा है और इसे 15 महीने में पूरा करने का लक्ष्य था। लेकिन 27 महीने बाद भी इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है। निर्माण कार्य में देरी की वजह से गीडा प्रशासन ने एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया।

कोर्ट से स्टे मिल जाने के बाद उसी एजेंसी के द्वारा इसे पूरा करने का काम किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। गीडा एसीईओ ने पिछले दिनों फ्लैटेड फैक्ट्री का निरीक्षण किया था। साथ ही एजेंसी के जिम्मेदारों को तलब कर काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है।



80 उद्यमी लगा सकेंगे अपने उद्योग, 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार

जिले के एक जिला एक उत्पाद रेडीमेड गारमेंट के उद्यमियों की सुविधा के लिए गीडा सेक्टर-13 में करीब 42 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा करीब दो साल पहले फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण को अनुमति दी गई थी। लगभग 30 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जा रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री एक चार मंजिला बहुमंजिला इमारत है।

कम पूंजी वाले उद्यमी यहां आसानी से अपना उद्योग शुरू कर सकेंगे। इसमें 80 इकाइयां होंगी, जिनमें ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा उपलब्ध होगी, जिसका मतलब है कि उद्यमी मशीन और कच्चा माल लाकर सीधे अपना काम शुरू कर सकते हैं। फ्लैटेड फैक्ट्री में बनने वाले उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी हाल भी बनाया जा रहा है। एक मार्केटिंग आउटलेट भी खोला जाएगा।