गोरखपुर में फायरिंग मामला: पीपीगंज थानेदार लाइन हाजिर, छह आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-महराजगंज सीमा पर अकटहवा पुल के पास सोमवार दोपहर हुई गैंगवार के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पीपीगंज और महाराजगंज के पनियरा थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान में दोनों गिरोह के छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो बाल अपचारी भी शामिल हैं।

वहीं, 29 बदमाश अब भी फरार हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने पीपीगंज थानेदार प्रभु दयाल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। उनके स्थान पर अरुण कुमार को थाने की कमान सौंपी गई है।



पुलिस ने मंगलवार देर रात छापेमारी कर पीपीगंज के भवनपुरवा अकटहवा टोला निवासी रामअनुज, महाराजगंज के पनियरा नरकटहा निवासी प्रदीप यादव, पनियरा डोमरा अकटहवा टोला निवासी अंकित निषाद और शिव नारायण साहनी को गिरफ्तार किया। चारों से पूछताछ करने के बाद पीपीगंज पुलिस ने न्यायालय में पेश करते हुए उन्हें जेल भेज दिया, जबकि दोनों बाल अपचारियों को किशोर बाल सुधार गृह भेजा गया।

उधर, एसपी नार्थ के नेतृत्व में पुलिस ने लगातार दूसरे दिन भी गोरखपुर–महराजगंज सीमा पर कैंप कर बदमाशों की तलाश जारी रखी। पुलिस का कहना है कि फरार अपराधियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अकटहवा पुल पर सोमवार दोपहर वर्चस्व को लेकर दो गुटों में हुई फायरिंग और मारपीट की घटना के बाद मंगलवार को उपनिरीक्षक आदर्श कुमार ने 35 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।

इसमें 15 नामजद और 20 अज्ञात हैं। आरोपितों पर दंगा फैलाने, मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने, झुंड बनाकर अपराध करने, शांतिभंग की नीयत से अपमान करने, हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी देने और लापरवाही में जीवन को खतरे में डालने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।



अरोपितों के स्वजन से हुई पूछताछ

अकटहवा पुल पर दूसरे दिन भी एसपी नार्थ, सीओ कर्नलगंज व पनियरा थाने की पुलिस डेरा डाले रही। एसपी नार्थ की अगुवाई में पुलिस पनियरा के नरकटहां गांव में दबिश दी। फरार चल रहे नामजद आरोपितों के स्वजन को हिरासत में लेकर पूछताछ की।