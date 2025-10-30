गोरखपुर में फायरिंग मामला: पीपीगंज थानेदार लाइन हाजिर, छह आरोपी गिरफ्तार
गोरखपुर के पीपीगंज में फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीपीगंज के थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया है। इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-महराजगंज सीमा पर अकटहवा पुल के पास सोमवार दोपहर हुई गैंगवार के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पीपीगंज और महाराजगंज के पनियरा थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान में दोनों गिरोह के छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो बाल अपचारी भी शामिल हैं।
वहीं, 29 बदमाश अब भी फरार हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने पीपीगंज थानेदार प्रभु दयाल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। उनके स्थान पर अरुण कुमार को थाने की कमान सौंपी गई है।
पुलिस ने मंगलवार देर रात छापेमारी कर पीपीगंज के भवनपुरवा अकटहवा टोला निवासी रामअनुज, महाराजगंज के पनियरा नरकटहा निवासी प्रदीप यादव, पनियरा डोमरा अकटहवा टोला निवासी अंकित निषाद और शिव नारायण साहनी को गिरफ्तार किया। चारों से पूछताछ करने के बाद पीपीगंज पुलिस ने न्यायालय में पेश करते हुए उन्हें जेल भेज दिया, जबकि दोनों बाल अपचारियों को किशोर बाल सुधार गृह भेजा गया।
उधर, एसपी नार्थ के नेतृत्व में पुलिस ने लगातार दूसरे दिन भी गोरखपुर–महराजगंज सीमा पर कैंप कर बदमाशों की तलाश जारी रखी। पुलिस का कहना है कि फरार अपराधियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अकटहवा पुल पर सोमवार दोपहर वर्चस्व को लेकर दो गुटों में हुई फायरिंग और मारपीट की घटना के बाद मंगलवार को उपनिरीक्षक आदर्श कुमार ने 35 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें 15 नामजद और 20 अज्ञात हैं। आरोपितों पर दंगा फैलाने, मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने, झुंड बनाकर अपराध करने, शांतिभंग की नीयत से अपमान करने, हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी देने और लापरवाही में जीवन को खतरे में डालने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
अरोपितों के स्वजन से हुई पूछताछ
अकटहवा पुल पर दूसरे दिन भी एसपी नार्थ, सीओ कर्नलगंज व पनियरा थाने की पुलिस डेरा डाले रही। एसपी नार्थ की अगुवाई में पुलिस पनियरा के नरकटहां गांव में दबिश दी। फरार चल रहे नामजद आरोपितों के स्वजन को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
पुलिस ने इन्हें बनाया है नामजद आरोपित
पनियरा के नरकटहा निवासी अजय निषाद, विमलेश, रविंद्र निषाद, रितेश, विकास, अकटहवा डोमरा निवासी शिव नारायण साहनी, बड़का निवासी प्रदीप, अभिजीत, ध्रुपचंद्र, सचिन कुमार, पीपीगंज के ननकटवा निवासी रवि यादव, कल्याणपुर निवासी रघुनाथ, सर्वेध मद्धेशिया, अकटहवा टोला भवनपुरवा निवासी अर्जुन, डोमरा निवासी अंकित को पुलिस ने नामजद किया है। वहीं दोनों पक्षों से 20 अज्ञात लोगों को भी आरोपित बनाया गया है।
वीडियो फुटेज से हो रही पहचान, दोनों थानों में हाेंगे दस्तावेज
अकटहवा पुल के पास हुई घटना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरोह को जड़ से समाप्त करने की योजना तैयार की है। ग्रामीणों के अनुसार पनियरा और पीपीगंज क्षेत्र में एके 47 और रेड गैंग का आतंक है। दोनों गिरोह के युवकों ने ही वर्चस्व को लेकर घटना को अंजाम दिया था। इसमें जो नामजद हैं, पुलिस उनके घर पर दबिश दे रही है।
वहीं जो अज्ञात है उनकी पहचान वीडियो से की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के सभी सदस्यों का दस्तावेज तैयार होगा। जो पीपीगंज और महराजगंज के पनियरा थाने में मौजूद होगा। भविष्य में अगर कोई भी घटना होती है तो दस्तावेज के आधार पर गिरोह के सदस्यों पर कार्रवाई होगी।
गैंगवार में शामिल सभी आरोपितों की पहचान वीडियो फुटेज से हो रही है। फरार अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीपीगंज और पनियरा थाने की पुलिस लगातार दबिश दे रही है। भविष्य में किसी घटना को अंजाम न दें, इसके लिए दोनों गिरोह के सदस्यों का दस्तावेज भी तैयार किया जा रहा है।
जितेंद्र श्रीवास्तव, एसपी नार्थ
