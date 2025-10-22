Language
    गोरखपुर में बिजली के शार्ट सर्किट और जलते दीपक से लगी आग, लाखों का सामान जला

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:29 PM (IST)

    गोरखपुर जिले में दीपावली की रात आग लगने की कई घटनाएं हुईं, जिनमें शॉर्ट सर्किट और दीयों से लगी आग ने लाखों का नुकसान किया। गगहा बाजार में तीन दुकानों सहित चौरीचौरा और अन्य स्थानों पर भी आग लगने से संपत्ति जलकर राख हो गई। अग्निशमन दल ने आग बुझाने का प्रयास किया और प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है।

    Hero Image

    गोरखपुर जिले भर में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई आगलगी की घटनाएं

    जागरण टीम, गोरखपुर। जिले में दीपावली की रात और उसके बाद आगजगी की कई दर्दनाक घटनाएं सामने आईं। शार्ट सर्किट और दीपक की लौ से लगी आग ने लोगों की वर्षों की पूंजी को पल भर में राख कर दिया। मकान, गोदाम, सोने की दुकान और पटाखा स्टाल पर रखे सामान जल गए। सूचना पर अग्निशमन के कर्मी रात भर गाड़ी लेकर दौड़ते रहे। कई स्थानों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घंटों तक आग पर काबू पाने में जुटी रहीं, वहीं कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर आग बुझाई। घटना के बाद संबंधित विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है।

    गगहा थाना के गजपुर बाजार में सोमवार रात दो बजे अज्ञात कारणों से राजबहादुर व अजय कुमार और पवन कुमार की कपड़े और ज्वेलरी की दुकानों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि तीन मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। तीनों की दुकानों के साथ ही गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। अनुमानित नुकसान 50 लाख रुपए से अधिक का हुआ है।

    तीन मंजिला मकान में नीचे दुकान है और उपर परिवार के साथ ये लोग रहते है। इसी रात चौरीचौरा के सरैया चौराहे पर रामकेवल कश्यप की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में शार्ट सर्किट से आग लगी, जिससे दो लाख के कपड़े जल गए। वहीं जीडीए काम्प्लेक्स भगत चौराहा स्थित एक फोटो फ्रेमिंग दुकान, शाहपुर के हिमांशु गैस गली और राजवंशी हॉस्पिटल के पास भी आग की घटनाएं हुईं।

    पीपीगंज क्षेत्र के रानाडीह गांव में दीपक की लौ से झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें हजारों का राशन और कपड़े जल गए। एक मवेशी झुलस गया। वहीं बड़हलगंज के मुजौना गांव निवासी भगवान शर्मा के मकान में शार्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें लाखों का घरेलू सामान और बेटों की शादी के लिए रखा सारा सामान जल गया। गोला थाना के सड़सड़ा गांव में दीपक से लगी आग में घर का सारा सामान जल गया।

    कस्बे के गोला मोहल्ले स्थित जूता-चप्पल के गोदाम में आग से लाखों का नुकसान हुआ। वहीं वीएसएवी इंटर कालेज परिसर में अस्थाई पटाखा दुकानों में राकेट से लगी आग से कई दुकानों के पटाखे जल गए। संबंधित प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, परंतु अधिकांश मामलों में अभी तक पीड़ितों ने पुलिस को लिखित तहरीर नहीं दी है।