    जागरण संग सिनेमा का रंग, गोरखपुर में 31 से होगा फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:25 PM (IST)

    गोरखपुर में 31 अक्टूबर से दैनिक जागरण फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तीन दिवसीय इस महोत्सव में सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्मों का प्रदर्शन होगा। एडी मॉल में होने वाले इस आयोजन में 'पंचायत' फेम फैसल मलिक और रणवीर शौरी जैसे कलाकार भी शामिल होंगे। दर्शकों को फिल्मों के प्रदर्शन के साथ-साथ कलाकारों से संवाद का भी अवसर मिलेगा। प्रवेश निशुल्क है जिसके लिए क्यूआर कोड से पंजीकरण किया जा सकता है।

     एडी माल में तीन दिन तक दिखाई जाएंगी सामाजिक सराेकार से जुड़ी उत्कृष्ट फिल्में

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरक्ष नगरी एक बार फिर सिनेमा के रंग में रंगने जा रही। दैनिक जागरण के फिल्म फेस्टिवल से सजने जा रही। 31 अक्टूबर से इस फेस्टिवल का शुभारंभ होगा। तीन दिन तक चलने वाले इस आयोजन में दर्शकों को सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्मों को देखने का अवसर मिलेगा। दो नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। शहर के एडी माल में दिखाई जाने फिल्मों की सूची जारी कर दी गई है।

    फेस्टिवल में सशक्त संदेश देने वाली कई बेहतरीन फिल्मों लघु और फीचर फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान वेब सीरीज 'पंचायत' के अभिनेता फैसल मलिक, पंजाबी फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' के अभिनेता रणवीर शौरी और हर्षवर्धन देव से संवाद का अवसर भी मिलेगा। आप से अनुरोध है कि इस शानदार आयोजन के साक्षी बनें और बेहतरीन फिल्मों का लुत्फ उठाएं और अपने फिल्म ज्ञान को बढ़ाएं।

    फिल्म फेस्टिवल की भव्य शुरुआत एडी माल में 31 अक्टूबर को शाम चार बजे होगी। शुरुआत में ही फिल्म अभिनेता फैसल मलिक से बातचीत होगी। फेस्टिवल में फिल्मों के प्रदर्शन की शुरुआत शाम साढ़े पांच बजे 'द ताज स्टोरी' से होगी। इसी क्रम में देर शाम 8:30 बजे पहले दिन की अंतिम फिल्म 'ब्लाडर्स चेप्टर-1' दिखाई जाएगी।

    दूसरे दिन यानी एक नवंबर को फिल्मों के प्रदर्शन का सिलसिला सुबह नौ बजे से ही शुरू हो जाएगा। पहली फिल्म 'अप्पू' दिखाई जाएगी। यह फिल्म बच्चाें के लिए समर्पित होगी। इसी क्रम में 10:45 बजे पर निमिश गांधी की फिल्म 'गोल्डेन हारिजन एंड रिफ्लेक्शन और छठ पूजा' फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा।

    दोपहर 12 बजे भोजपुरी फिल्म 'भ्रष्टाचार' के प्रदर्शन से यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। उसके बाद बारी-बारी से हिंदी फीचर 'छावा' और 'पापाज फिल्म' का प्रदर्शन किया जाएगा। अंत में मलेयालम फिल्म 'रेंडम यमाम' नाम की फिल्म के प्रदर्शन के साथ फेस्टिवल के दूसरे दिन का आयोजन सम्पन्न होगा।

    दो नवंबर की सुबह 10:00 बजे से सिनेमा का संसार फिर सजेगा। सबसे पहले गोरखपुर शुभांशु सत्यदेव की फिल्म 'सक्षम' दिखाई जाएगी। दोपहर 12:45 बजे रसियन फिल्म 'एलआइ ओव' का प्रदर्शन होगा। सवा एक बजे पंजाबी फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' वर्ल्ड प्रीमियर होगा। शाम 3:30 बजे अभिनेता रणवीर शौरी और हर्षवर्धन देव के साथ संवाद का सेशन होगा।

    संवाद सम्पन्न होते ही बारी-बारी से पोस्टमैन, एक क्वाइट मेमारी और प्रारब्ध नाम की लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। उसके बाद मनप्रीत धामी की हिंदी फीचर फिल्म 'हिस स्टोरी आफ इतिहास' से फिल्मों के प्रदर्शन का क्रम आगे बढ़ेगा।

    भोजपुरी फिल्म 'रुद्र शक्ति' साथ यह क्रम थमेगा। इसी के साथ तीन दिनी फिल्म महोत्सव का समापन हो जाएगा। फिल्म फेस्टिवल के टाइटल पार्टनर 'रजनीगंधा' है।

    जागरण कार्यालय से लें पास, क्यूआर कोड से पंजीकरण, प्रवेश निश्शुल्क
    जागरण फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं होगा। प्रवेश पूरी तरह निश्शुल्क रहेगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके जरिये अपना पंजीकरण करा कर भी फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं।