जागरण संग सिनेमा का रंग, गोरखपुर में 31 से होगा फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरक्ष नगरी एक बार फिर सिनेमा के रंग में रंगने जा रही। दैनिक जागरण के फिल्म फेस्टिवल से सजने जा रही। 31 अक्टूबर से इस फेस्टिवल का शुभारंभ होगा। तीन दिन तक चलने वाले इस आयोजन में दर्शकों को सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्मों को देखने का अवसर मिलेगा। दो नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। शहर के एडी माल में दिखाई जाने फिल्मों की सूची जारी कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फेस्टिवल में सशक्त संदेश देने वाली कई बेहतरीन फिल्मों लघु और फीचर फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान वेब सीरीज 'पंचायत' के अभिनेता फैसल मलिक, पंजाबी फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' के अभिनेता रणवीर शौरी और हर्षवर्धन देव से संवाद का अवसर भी मिलेगा। आप से अनुरोध है कि इस शानदार आयोजन के साक्षी बनें और बेहतरीन फिल्मों का लुत्फ उठाएं और अपने फिल्म ज्ञान को बढ़ाएं।

फिल्म फेस्टिवल की भव्य शुरुआत एडी माल में 31 अक्टूबर को शाम चार बजे होगी। शुरुआत में ही फिल्म अभिनेता फैसल मलिक से बातचीत होगी। फेस्टिवल में फिल्मों के प्रदर्शन की शुरुआत शाम साढ़े पांच बजे 'द ताज स्टोरी' से होगी। इसी क्रम में देर शाम 8:30 बजे पहले दिन की अंतिम फिल्म 'ब्लाडर्स चेप्टर-1' दिखाई जाएगी।

दूसरे दिन यानी एक नवंबर को फिल्मों के प्रदर्शन का सिलसिला सुबह नौ बजे से ही शुरू हो जाएगा। पहली फिल्म 'अप्पू' दिखाई जाएगी। यह फिल्म बच्चाें के लिए समर्पित होगी। इसी क्रम में 10:45 बजे पर निमिश गांधी की फिल्म 'गोल्डेन हारिजन एंड रिफ्लेक्शन और छठ पूजा' फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा।

दोपहर 12 बजे भोजपुरी फिल्म 'भ्रष्टाचार' के प्रदर्शन से यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। उसके बाद बारी-बारी से हिंदी फीचर 'छावा' और 'पापाज फिल्म' का प्रदर्शन किया जाएगा। अंत में मलेयालम फिल्म 'रेंडम यमाम' नाम की फिल्म के प्रदर्शन के साथ फेस्टिवल के दूसरे दिन का आयोजन सम्पन्न होगा।

दो नवंबर की सुबह 10:00 बजे से सिनेमा का संसार फिर सजेगा। सबसे पहले गोरखपुर शुभांशु सत्यदेव की फिल्म 'सक्षम' दिखाई जाएगी। दोपहर 12:45 बजे रसियन फिल्म 'एलआइ ओव' का प्रदर्शन होगा। सवा एक बजे पंजाबी फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' वर्ल्ड प्रीमियर होगा। शाम 3:30 बजे अभिनेता रणवीर शौरी और हर्षवर्धन देव के साथ संवाद का सेशन होगा।