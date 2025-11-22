 Gorakhpur Factory Fire: धुएं से घिरा इलाका, पुलिस ने घर-घर जाकर किया सचेत, लोग देखते रहे आसमान छूती लपटें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आग लगने की घटना ने गीडा इलाके को भय और अफरा-तफरी के माहौल में डुबो दिया। आग की लपटें और पाइप लाइन से उठती धमाके जैसी आवाजें इतनी तेज थीं कि आसपास के घरों के लोग दिनभर परेशान रहे। पुलिस ने एहतियात के तौर पर घर-घर जाकर लोगों को सजग रहने की चेतावनी दी जिसके बाद कई लोग तो अपना सामान समेटने लगे। औद्योगिक क्षेत्र से निकला धुआं देर रात तक हवा में फैला रहा, और लोग घरों की बजाय सड़क पर खड़े होकर आग की दिशा और स्थिति को देखते रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जैसे-जैसे आग फैलने लगी, पुलिस ने आसपास के घरों में जाकर दरवाजे खटखटाने शुरू किए। लोग जब बाहर आए तो धुएं की मोटी परत देखकर हैरान रह गए। सायरन की आवाज और धुएं की गंध ने पूरे दिन लोगों को बेचैन रखा। हाईवे तक फैले धुएं के कारण बाइक और कार से आने वाले लोग भी रुककर पूछते रहे कि आखिर क्या हुआ है।

कुछ लोगों ने सड़क किनारे खड़े पुलिसकर्मियों से जानकारी मांगी, तो पुलिस ने हाथ से इशारा कर आगे बढ़ने को कहा।एक समय ऐसा भी आया जब पूरे क्षेत्र में सायरनों की आवाज एक साथ गूंजने लगी और लोग समझ गए कि आग और बढ़ गई है। छतों पर चढ़े युवाओं ने दूर से आग का नजारा देखा।फैक्ट्री की तरफ से उठती नारंगी रोशनी आसमान में चमक रही थी।

हवा का रुख हर कुछ मिनट में बदल रहा था, जिससे धुआं अलग-अलग बस्तियों की तरफ जाता दिखा। कई घरों में खिड़कियां बंद करने के बावजूद धुएं की तेज गंध अंदर आ रही थी। लोग एक-दूसरे को फोन कर हालचाल लेते रहे—कौन कहां है, कौन घर छोड़ चुका है, कौन अभी भी पास है।

इलाके के कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें लगा कि शायद टैंक फट गया है, क्योंकि कई बार अचानक तेज धमाके हुई। बाद में पता चला कि पाइप लाइन में हवा और आग की प्रतिक्रिया से तेज आवाजें निकल रही थीं। धुएं ने इतनी घनी परत बना दी थी कि कुछ देर के लिए सड़क की लाइटें भी धुंधली पड़ गईं। बच्चों में डर साफ दिख रहा था। कई बच्चे मां की गोद में सिर छुपाए बैठे रहे।