संवाद सूत्र,बेलीपार। गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर हथिनी कुसुमकली की मौत के मामले में पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से ट्रक की पहचान करने के बाद पुलिस अब फरार चालक की तलाश में जुटी है। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों महावतों का उपचार चल रहा है। इनमें एक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।

जांच में सामने आया है कि चालक आजमगढ़ से ट्रक लेकर कानपुर जा रहा था। उसे गोरखपुर से सामान भी उठाना था। हादसे के बाद वह ट्रक लेकर फरार हो गया और दूध की डिलीवरी करने के बाद बाघागाड़ा में ट्रक खड़ा कर भाग निकला। महावत के पिता ने रविवार को ट्रक चालक पर मुकदमा दर्ज कराया।

घटना 21 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे की है। बेलीपार थाना क्षेत्र के मेहरौली गांव में राजकुमार के ईंट भट्ठे के सामने गोरखपुर से बाघागाड़ा की ओर जा रहे ट्रक (यूपी 78 एमएन 0529) ने पीछे से हथिनी को जोरदार टक्कर मार दी। उस समय हथिनी पर दो महावत सवार थे। टक्कर इतनी तेज थी कि हथिनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों महावत गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। हथिनी के महावत सेवई निवासी जाफर अंसारी के पिता रफी उल्लाह अंसारी ने रविवार को बेलीपार थाना पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि गजपुर में आयी बरात में शामिल होने के बाद बेटा घर लौट रहा था। हथिनी पर गांव का रहने वाला फिरोज अंसारी भी सवार था। इसी दौरान मेहरौली गांव के पास पीछे से आए ट्रक ने हथिनी को टक्कर मार दी।

हादसे में कुसुमकली की मौत हो गई और दोनों महावत घायल हो गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो ट्रक की पहचान हुई। जांच में पता चला कि चालक आजमगढ़ से ट्रक लेकर कानपुर लौट रहा था। उसे गोरखपुर से सामान उठाना था। हादसे के बाद वह ट्रक लेकर आगे बढ़ा और दूध की डिलीवरी करने के बाद बाघागाड़ा में खड़ा कर फरार हो गया।