जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 'अंधा बांटे रेवड़ी, घरे घराना खाय' वाली कहावत तो सबने सुनी होगी लेकिन इसका अक्षरश: पालन कहां हो रहा है, यह हम आपको बता रहे हैं। बिजली निगम का विद्युत वितरण मंडल प्रथम इन दिनों इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ कर रहा है। बिजली निगम के चेयरमैन के आदेश को भी यहां अंगूठा दिखाया जा रहा है।

आदेश है कि निलंबन होने पर कर्मचारी को मुख्यालय समर्पित करना है लेकिन अभियंताओं ने खेल कर निलंबित कर्मचारी को बहाल कर उसी वितरण मंडल में तैनाती भी दे दी। यही नहीं, नइयापार उपकेंद्र क्षेत्र में पोल शिफ्टिंग के मामले की जांच दो महीने में भी नहीं पूरी हो सकी है। जांच 15 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। यह स्थिति तब है जब स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि नियम के विरुद्ध जाकर निर्धारित से ज्यादा पोल की शिफ्टिंग की गई है।

पिपराइच उपखंड क्षेत्र में तैनात तकनीशियन ग्रेड दो मोहनलाल को मारपीट के मामले में जेल भेजा गया था। इसके बाद 17 जुलाई को गुलरिहा खंड के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह ने उन्हें निलंबित कर दिया था। बिजली निगम के प्रबंध निदेशक के निर्देशानुसार निलंबित कर्मचारी को मुख्यालय को समर्पित किया जाता है। इससे पहले एक तकनीशियन ग्रेड दो को निलंबन के बाद मुख्यालय समर्पित किया गया था लेकिन मोहनलाल को समर्पित नहीं किया गया। उन्हें चार महीने के अंदर ही बहाल भी कर दिया गया।

यह है कहावत का अर्थ

एक हिंदी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है, अधिकार या पद मिलने पर व्यक्ति का केवल अपने परिजनों, मित्रों या समानुभवी समूह का ही लाभ उठाना। इस कहावत में 'अंधा' का तात्पर्य उस अधिकारी या व्यक्ति से है जो बांटने (नौकरी, भ्रष्टाचार या सुविधाओं) में पक्षपात करता है, जबकि 'घरे घराना खाय' से तात्पर्य उस समूह से जो उसका लाभ उठाता है। ⁠

यह है प्रबंध निदेशक का निर्देश

प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने सभी प्रबंध निदेशकों को लिए पत्र में कहा है कि, गंभीर अनियमितताओं की स्थिति में अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित की जाती है एवं कतिपय प्रकरणों में यथा आवश्यकता निलंबन की कार्यवाही भी की जाती है।