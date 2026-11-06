गोरखपुर में बोनस को लेकर चालकों ने किया हड़ताल, इलेक्ट्रिक बस सेवा ठप

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धनतेरस के दिन ही लोगों को महानगर में आवागमन को लेकर परेशान होना पड़ा। बोनस को लेकर करीब 60 इलेक्ट्रिक बस चालकों ने शुक्रवार को हड़ताल कर महेसरा डिपो में धरने पर बैठ गए।

इसके चलते इलेक्ट्रिक बसों का संचालन ठप हो गया। चालकों का कहना था कि उनका वेतन तो मिल गया है लेकिन कंपनी ने दीपावली का बोनस नहीं दिया है। बोनस मांगने पर कोई सही जानकारी नहीं दी जा रही है।